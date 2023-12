Ketamint találtak Matthew Perry vérében – erről egy Los Angeles-i halottkém számolt be a jelentésében. A ketamin egy olyan gyógyszer hatóanyaga, amit a depresszió és a szorongás kezelésére szoktak szedni. Az orvosi jelentés szerint a színész halálának közvetlen oka volt a ketamin.

Fotó: Mathieu Polak / GettyImages

A halál utáni vérvizsgálatok nagyon magas ketaminszintet mutattak ki Matthew Perry vérében. A halálhoz a keringés túlzott stimulációja vezetett a szervezetében

– írta a halottkém.

Perry a halála előtt kezdett ketaminterápiába, hogy kezelje a szorongását és a depresszióját – írta meg az O2. A ketamint általában sebészek szokták használni érzéstelenítéshez, de gyakran rekreációs drogként is élnek vele, mert rövid távú hallucinációkat okozhat.

Az is kiderült, hogy a színész tesztoszteroninjekciót is kapott. Egy forrás, aki közelebbről ismerte Perryt elmondta, hogy a halála előtti időszakban a hormonterápia miatt nagyon megváltozott a viselkedése. A mentális állapota jobb volt, boldogabbnak is látszott, viszont rendkívül ingerlékeny lett és gyakran kötekedett a környezetében lévőkkel.

Azt nem tudni, hogy Perry miért kezelte magát tesztoszteronnal, de a feltételezések szerint egy súlycsökkentő gyógyszer miatt volt rá szükség. A színész olyan súlycsökkentő gyógyszert szedett, ami nagy mennyiségben tartalmaz ösztrogént, így több mint valószínű, hogy a hormonháztartása kiegyenlítése miatt kellett neki a tesztoszteron.

A boncolási jelentésből az is kiderült, hogy Perry nagyon sokféle gyógyszert és vitamint szedett, de az orvosok hangsúlyozzák, hogy illegális kábítószert nem találtak a szervezetében. Azt is közölték, hogy alkohol nyomait sem fedezték fel, vagyis a színész nem ivott, viszont nagyon sokat dohányzott.

Perry állítólag a halála előtt lecserélte a hagyományos cigarettát és e-cigit használt, valamint nikotinnyalókákat.