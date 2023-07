A kiskereskedelmi ágazat dolgozói érdekképviselete azt indítványozza a kormánynál, hogy december 24-én maradjanak zárva a boltok – erről szakszervezeti vezetők beszéltek a Világgazdaságnak.

Bezárhatnak a boltok december 24-én, ez 250 ezer kereskedelmi dolgozónak lenne könnyítés. Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

Lapunknak a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) is megerősítette, hogy

augusztus végén benyújtják az erről szóló javaslatot a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumára (VKF),

amely akkor ülésezik.

Levelet írtak a kereskedelmi dolgozók Nagy Mártonnak

A KDFSZ elnöke, Bubenkó Csaba arról tájékoztatott, hogy az Egyenlő.hu – Modern Szakszervezet levélben fordult Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez. Ebben ismertették a kereskedelemi törvényre vonatkozó módosító javaslatukat, amely szerint december 24. kötelező pihenőnap legyen az ágazatban dolgozóknak. A szakszervezeti vezető szerint megkeresésükre pozitív válasz érkezett: Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár azt kérte, hogy az augusztus 30-án esedékes VKF-re vigyék be a felvetésüket. Ez így is fog történni, a javaslatot a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, Palkovics Imre terjeszti elő, aki tagja a VKF-nek. Külön kiemelte, hogy a kezdeményezést a Civil Összefogás Fórum (CÖF-CÖKA), valamint annak elnök, Csizmadia László is támogatja.

Ott megvitatják, kialakul egy álláspont, és amennyiben megállapodás is születik a kormányzat, illetve a munkáltatói és a munkavállalói oldal között, akkor zöld az út a december 24-i pihenőnap előtt

– fogalmazott Bubenkó Csaba.

Mikortól lehet pihenőnap december 24. a boltokban?

Ő is és Karsai Zoltán KASZ-elnök is az mondta, hogy már az idén szeretnék ezt elérni, de legkésőbb 2024-ben be kellene vezetni. A hatálybalépés időpontja attól függ, milyen dátummal fogadják el a módosítást. Karsai Zoltán azt is megjegyezte, hogy többen „őrültnek” nézték őket, hogy már a nyáron napirendre veszik a kérdést. Ennek kapcsán megjegyezte, erre a kellő előkészítés és a gondos tervezés miatt van szükség, hogy a vásárlók fel tudjanak készülni a változásra. Arra a kérdésre, hogy mennyi esélyét látja a december 24-i pihenőnap elrendelésének, úgy reagált, hogy az esélyeket mindenesetre javítja, hogy az idén például vasárnapra esik december 24.

Az érvényes szabályozás értelmében aznap 14 óráig engedélyezett az üzletek nyitvatartása. Ugyanakkor az áruházi dolgozók pihenésének, családi ünneplésüknek a segítésére az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai 2022-ben úgy döntöttek, hogy egységesen 12 órakor bezárják a boltokat. Felidézte, hogy néhány éve, mikor próbálták a kormányzatnál kijárni a december 24-i pihenőnapot, még nem találtak fogadókészséget. Az illetékesek akkor arra hivatkoztak, hogy van elég munkaszüneti nap a naptárban. Karsai Zoltán szerint azonban azóta sok minden változott.

Kinek fáj, ha december 24-én zárva maradnak a boltok?

Bubenkó Csaba kiemelte, hogy a javaslat kapcsán figyelembe vették a lehetséges hatásokat. Először is leszögezte, hogy a dolgozók egységesen szeretnék a december 24-i pihenőnapot. „Nem boltzárat kérünk, hanem pihenőnapot. A munkáltatónak így lenne elvi lehetősége, hogy berendelje a foglalkoztatottakat, de már csak emelt órabér mellett. Ugyanakkor a kötelező pihenőnapból logikusan az következik, hogy december 24-én zárva lennének a boltok” – fogalmazott. Szerinte nem igaz, és köszönőviszonyban sincs a valósággal az az érv, hogy a leállás miatt csődbe mennének a kereskedők. Jelezte, hogy a kiskereskedelmi alkalmazottak pontosan látják a december 24-i forgalmat, és annak kiesése nem okozna érdemi veszteséget, sem pedig kockázatot a működésre.

A társadalmi támogatottság már más kérdés, pláne, mióta a vasárnapi boltzár belpolitikai üggyé vált. Ugyanakkor az is látszik, hogy a környező országok sorra vezetik be, legutóbb Horvátország. De Szlovákiában és Ausztriában is ismert az intézmény. Viszont szerinte a társadalom tolerálhatná a kiskereskedelmi dolgozók december 24-i pihenőnapját, pláne, hogy a többség 2024. december 24-től például hat napot maradhat majd otthon.

„Folyamatos munkarendben heti hét napot, akár 80 órát is dolgozunk a kiskereskedelemben. Számunkra ismeretlen fogalom a hosszú hétvége, nekünk egész évben a húsvétvasárnap és -hétfő, illetve a december 25–26. jelenti a pihenést” – mutatott rá. Elismerését fejezte ki azoknak, akik kénytelenek ezeken a napokon is dolgozni (orvosok, rendvédelmi szervek, közszolgáltató cégek munkatársai), de szerinte a kiskereskedelem nagyban különbözik ezektől a munkaköröktől:

a vásárlás lehetősége máskor is biztosított, akár hosszított nyitvatartással is,

a december 24-i vásárlási lehetőség esetleges elmaradása más napokon pótolható, vagyis nem ezen a napon múlik az ünnepi bevásárlás.

Másfél hónap múlva tehát kiderül, milyen döntés születik. Mindenesetre ha valóban elfogadnák a december 24-i pihenőnapot, az mintegy 250 ezer kiskereskedelmi alkalmazottnak hozna könnyítést.