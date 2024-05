Véget ért az üzemanyagár-csökkentés sorozata Magyarországon – derült ki a Holtankoljak friss adatközléséből.

Üzemanyag: döntöttek az új magyarországi árakról – véget ért egy nagy sorozat / Fotó: Jászai Csaba / MTI

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint szerdától sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik. Mindebből az következik, hogy az átlagárakat tekintve az alábbi literenkénti árakra számíthatnak a járműtulajdonosok a benzinkutakon:

95-ös benzin – 612 forint,

gázolaj – 609 forint.

Miután pénteken rendkívüli árdöntés született, ami mától lépett életbe, a fenti átlagárak tartanak ki csütörtök éjfélig. Hacsak nem következik be újabb soron kívüli döntés. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a töltőállomások jellemző árazása néhány forinttal eltérhet. Tapasztalataink szerint a benzint valamivel 610 forint alá árazzák a kutak, a gázolaj pedig 605 forint körül alakul. Ugyanakkor autópályák mellett mintegy 50 forinttal drágább a literenkénti ár.

Üzemanyagár: véget ért egy nagy sorozat

Akárhogy is, a fenti döntéssel véget ért egy nagy sorozat a magyarországi üzemanyagár változásában. Ez pénteken már részben bekövetkezett, hiszen akkor csak a benzin ára esett, a dízelé már drágult.

Előtte viszont április 22-től, vagyis bő három héten keresztül csökkent az üzemanyagár Magyarországon.

Azzal, hogy ezúttal ez nem folytatódott, megszakadt az üzemanyagár-csökkentés. Április 17-én még arról számoltunk be, hogy 95-ös benzin átlagára 650 forint per liter, a gázolajé pedig 647 forint. Három hét leforgása alatt tehát a benzin átlagára 38 forintot zuhant, és a dízelnél szintén 38 forintos literenkénti csökkenés állt be. A kereskedők tehát alaposan lefaragták az árakat, ahogyan azt kérte tőlük a kormány.

Az is igaz viszont, hogy amióta múlt szerdán a kormányzat bejelentette, hogy nem nyúl hatósági eszközhöz és nem avatkozik be az üzemanyagpiacon, a kereskedők már-már látványosan felhagytak az árcsökkentésekkel, pedig szakmai kommentárok szerint lenne tér a további mérséklésre. Mindenesetre az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 82, a dízelár pedig 43 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 41 és 2 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A 40–90 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2000–4500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.