Itt a válasz: ezért csinál egy és négy forintos leárazást az egyik legnagyobb magyar bolt – mással magyarázta a Lidl, mint most az Aldi

Ahogy arról a Világgazdaság a múlt héten beszámolt, nem mindennapi akciók jelentek meg a hatodik legnagyobb magyarországi boltláncnál.

Itt a válasz: ezért csinált egy és négy forintos leárazást az egyik legnagyobb magyar bolt – mással magyarázta a Lidl, mint most az Aldi / Fotó: Kallus György

Történt ugyanis, hogy az egyik Pest vármegyei Aldiban

345 forint helyett 344 forintért kínálták a félzsíros, minimum 25 százalék zsírtartalmú tehéntúrót 250 grammos kiszerelésben. Nem átmeneti akciózásról volt szó, hiszen a termék címkéjén azt lehetett olvasni, hogy „tartósan olcsóbb” árat határoztak meg. Ez persze véleményes, hiszen az 1 forintos engedmény esetünkben azt jelenti, hogy lényegében kimutathatatlan, mindösszesen 0,29 százalékos leárazás történt.

Ennél mérföldekkel nagyobb kedvezményt jelentett, hogy a sovány, 0,1 százalékos zsírtartamú, 175 grammos natúr joghurt 4 forinttal volt olcsóbb, és 79 helyett már 75 forintért lehetett megvásárolni. Ami forintban nézve persze nem sok, de mégiscsak 5 százalékos engedmény.

Ugyancsak 4 forinttal árazták le a 20 százalékos zsírtartalmú, 450 grammos kiszerelésű tejfölt is, csakhogy itt ez azt jelentette, hogy az eredeti 459 forintos ár helyett 455 forinttért lehetett hozzájutni. Ez pedig már csak 0,87 százalékos árelőny, ami ugyancsak szinte érzékelhetetlen.

Egy és négy forintos leárazás: ezzel magyarázta a Lidl és az Aldi

Az egy forintos leárazás szokatlan a kiskereskedelemben, ugyanakkor a négy forintosra már akadt máskor is példa. Tavaly májusban írtuk meg, hogy a Lidl a kalocsai boltjában a 800 grammos 12 százalékos tejfölt 4 forinttal árazta le, 879-ről 875 forintra. Akkor az itthon piacvezető német boltlánc

technikai hibára hivatkozott.

Egyúttal bejelentette, hogy bevezetik áruházaikban a digitális ártáblákat, ezzel pedig megszűnt az új árak kinyomtatásának és az üzletekben való elhelyezésének folyamata, ami magában rejthette az áruházakban dolgozó munkatársak hibázásának lehetőségét.

A mostani eset kapcsán a Világgazdasághoz befutott az Aldi válasza, de az ugyancsak német hátterű diszkont egészen más magyarázatot adott. Először is leszögezte, hogy nem boltspecifikus leárazás történt, hiszen minden vásárló számára ugyanazokat az alacsony árakat kínálja, így ők a lakhelyüktől és földrajzi helyzetüktől függetlenül mind a 175 magyarországi üzletében ugyanazokkal az árakkal találkozhatnak az ország minden pontján.

Az Aldi továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy az élelmiszertermékek árát a legtöbb üzlet esetében digitális polccímkén jeleníti meg, amelyet központilag állít be. Ezzel tehát a technikai hiba eshetőségét is minimalizálja. Már csak az a kérdés, hogy akkor mi vezetett az 1 és 4 forintos leárazásokhoz.

A bolt azt írta, hogy a megszokott magas színvonalon kívánja biztosítani a magyar lakosság és családok ellátását alacsony árú élelmiszerekkel és non-food termékekkel. Ennek érdekében a diszkontlánc minden lehetőséget megragad a költségcsökkentésre és folyamatosan keresi az olcsóbb beszerzési forrásokat, valamint újratárgyalja a meglévő beszállítói szerződéseit. "Ezt azért tesszük, hogy az elért előnyöket vásárlóink számára árcsökkentés formájában adhassuk tovább,

akkor is, ha az csekély mértékű

– fogalmaztak. Tehát az Aldi egyáltalán nem valami véletlen folytán alkalmazott 1 és 4 forintos árengedményt, hanem abból indult ki, hogy minél olcsóbb egy termék, annál jobb a fogyasztóknak. És ha innen nézzük, tulajdonképpen igaza van, még akkor is, ha egyébként nem ekkora kedvezményeken múlik, hogy a vásárló olcsónak vagy drágának érzi-e a bevásárlást.