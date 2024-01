Bárhogy is alakul a téli időjárás, a SPAR továbbra is befagyasztva tartja az árait – erről tájékoztatott az itthon második legnagyobb kereskedelmi lánc. Arról számoltak be, hogy

háromszáz terméke árát egészen március 31-ig rögzítik.

Tömegével fagyasztja be az árait az egyik legnagyobb magyar bolt.

Fotó: SPAR

A döntést azzal indokolták, hogy az és a jelenlegi gazdasági helyzet igencsak megterheli a vásárlók pénztárcáját. Ezért határozta el a SPAR Magyarország, hogy befagyasztja háromszáz közkedvelt terméke árát. A kampány az Árstop Extra Promóció névre hallgat és ezt hosszabbítják meg az első tavaszi hónap végéig.

Azt ígérik, hogy addig alacsony áron adnak olyan kedvenceket is, mint

a Nestlé gabonapehely,

a Gyermelyi száraztészta,

az Óriás Túró Rudi,

a 7days croissant,

valamint számos más S-Budget termék.

A SPAR és INTERSPAR üzletekben számos árucikk esetében akár 20-40 százalékos árcsökkentést is tapasztalhatnak a fogyasztók, ami része a hazai üzletlánc akciós stratégiájának. A kedvező árú termékek palettája széles: a SPAR szupermarketekben közel 900, míg az INTERSPAR hipermarketekben közel 1200 árucikk tartozik január első napjaitól a kedvezményes termékek közé.

Végül megjegyezték, hogy a hetente csökkenő árakon túl az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítenek abban, hogy a SPAR vásárlói minél kevesebbet költsenek. Így például péntektől-vasárnapig extra ajánlatok várják őket.