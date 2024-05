Hihetetlen leárazás az egyik legnagyobb magyar boltban: egy forinttal akciózták le a túrót, néggyel a tejfölt – nincs rá magyarázat, mi történik

Különös olvasói jelzést kapott a Világgazdaság a napokban. Lapunkhoz egy fényképet és egy rövid üzenetet juttattak el, amely egy nem mindennapi bolti leárazást örökített meg.

Máris itt az év leárazása Magyarországon: egy forinttal akciózták le a túrót – nincs rá magyarázat, mi történt az egyik legnagyobb boltban / Fotó: NurPhoto via AFP

A felvételen az látszik, hogy az egyik Pest vármegyei Aldiban 345 forint helyett 344 forintért kínálják a félzsíros, minimum 25 százalék zsírtartalmú tehéntúrót 250 grammos kiszerelésben. Nem átmeneti akciózásról van szó, hiszen a termék címkéjén is olvasható, hogy „tartósan olcsóbb” árat határoztak meg.

Ez persze véleményes, hiszen az 1 forintos engedmény esetünkben azt jelenti, hogy lényegében kimutathatatlan,

mindösszesen 0,29 százalékos leárazás történt.

Sőt, ha valaki készpénzben fizetne a félzsíros tehéntúróért, a kerekítési szabályok miatt nem is tudná 344 forintért hazavinni, hanem ugyanúgy 345 forintot kellene fizetnie a kasszánál.

Az egyik Pest vármegyei Aldiban 345 forint helyett 344 forintért kínálják a félzsíros, minimum 25 százalék zsírtartalmú tehéntúrót 250 grammos kiszerelésben / Fotó: VG

Az érthetetlen árengedményt személyesen is ellenőriztük az érintett Aldiban, és a Világgazdaság munkatársa is szembesült az 1 forintos akcióval. Sőt, további szokatlan árképzésre is bukkant, igaz, ezek már legalább nem egy forinttal tartósan olcsóbb árakat határoztak meg. Ha nem is sokkal, de a sovány, 0,1 százalékos zsírtartamú, 175 grammos natúr joghurt mégiscsak 4 forinttal volt olcsóbb, és 79 helyett már 75 forintért is meg lehetett vásárolni. Ami forintban nézve persze nem sok, de mégiscsak 5 százalékos engedmény.

A sovány, 0,1 százalékos zsírtartamú, 175 grammos natúr joghurt 4 forinttal volt olcsóbb az Aldiban / Fotó: VG

Ugyancsak 4 forinttal árazták le a 20 százalékos zsírtartalmú, 450 grammos kiszerelésű tejfölt is, csakhogy itt ez azt jelentette, hogy az eredeti 459 forintos ár helyett 455 forinttért lehetett hozzájutni. Ez pedig már csak 0,87 százalékos árelőny, ami ugyancsak szinte érzékelhetetlen.

A boltban próbálunk érdeklődni az Aldi személyzeténél, hogy mi magyarázza ezeket az „áreséseket”, de ők is tanácstalannak bizonyultak. Annyit ígértek, hogy jelezni fogják az illetékeseknek. Természetesen hivatalosan is kerestük az Aldit – a német diszkont a hatodik legnagyobb hazai botlánc – a témában, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Így sem az okok, sem az nem derült ki egyelőre, hogy az Aldi összes boltjában van-e 1 és 4 forintos leárazás.

Ugyancsak 4 forinttal árazták le a 20 százalékos zsírtartalmú, 450 grammos kiszerelésű tejfölt is / Fotó: VG

Az egyforintos leárazás mindenképpen párját ritkítja a magyar kiskereskedelmi gyakorlatban, azonban 4 forintos akciókba már korábban is belefutott a Világgazdaság.

Igaz, nem az Aldiban, hanem a Lidlben.

Majdnem napra pontosan egy éve, 2023 május elején számoltunk be arról, hogy az itthon piacvezető Lidl a kalocsai boltjában a 800 grammos 12 százalékos tejfölt 4 forinttal árazta le, 879-ről 875 forintra. Ez gyakorlatilag kimutathatatlan, 0,45 százalékos engedmény volt. (Az Aldi mostani 1 forintos akciója tehát ennél is parányibb, 0,29 százalék.)

Akkor a Lidl megköszönte lapunk észrevételét, és azt is közölte, hogy a munkatársai kivizsgálták az esetet, amit egy egyedi technikai hiba okozott. Ezt a cég kollégái orvosolták. Egyúttal azt is bejelentették, hogy bevezetik áruházaikban a digitális ártáblákat. Ezzel egyidejűleg pedig megszűnt az új árak kinyomtatásának és az üzletekben való elhelyezésének folyamata, ami annak összetettsége okán magában rejthette az áruházakban dolgozó munkatársak hibázásának lehetőségét.

Hogy az Aldi esetleg tervez-e hasonló lépést, az nem ismert, mindenesetre ha igen, arról tudósítani fogunk.