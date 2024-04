Valami különleges történt hétfőn délután a magyar benzinkutakon – erre először a Népszava hívta fel a figyelmet. A lap ugyanis úgy értesült, hogy a Mol az összes töltőállomásán 10 forinttal csökkentette az üzemanyagok árát, tehát a benzin és a dízel literjét is egységesen.

Ki hitte volna: a Moltól a Shellig egyik percről a másikra vaskos árcsökkentést hajtottak végre a magyar benzinkutak / Fotó: Shutterstock

Tehát a magyar benzinkutak mégiscsak tudnak árat és árrést csökkenteni anélkül, hogy

az állam mérsékelné az adóterheiket, és hogy veszélyeztetnék a működésüket.

Pedig az elmúlt hetek kommunikációja az üzemanyag-kereskedők részéről éppen ez volt: nem ők a felelősök azért, hogy a magyarországi üzemanyag-átlagárak 20-30 forinttal drágábbak a régiós országok árazásánál, az kizárólag az állam adóztatásán múlik. Most bár sem az adók, sem a nagykereskedelmi árazás nem változott, hirtelen mégis 10-10 forinttal olcsóbb lett a benzin és a dízel.

Rendkívüli üzemanyagár-csökkentés

Miután a Molnak nagyjából 40 százalékos a részesedése az üzemanyag-kiskereskedelemben, a hétfő délutáni semmiből jött árcsökkentését a versenytársak is szinte azonnal lekövették, a Shelltől, az Orlenen át az OMW-ig. Így bár a jelenlegi üzemanyag-átlagárak a benzinnél 647, a dízelnél pedig 633 forint literenként, ha valaki kedden tankol (nem autópálya mellett), akkor azzal szembesülhet, hogy a jellemző literenkénti ár

a benzinnél 630–634 forint,

a dízelnél pedig 615–624 forint.

És ezzel még biztosan nincs vége, ugyanis szerdától az üzemanyag nagykereskedelmi árában 3-3 forintos mérséklődés áll be általánosan, vagyis a benzinnél és a dízelnél is. Ez minden bizonnyal begyűrűzhet a kiskereskedelmi árképzésbe is, így aztán a benzin jellemző ára 630 forint alá fog esni, a dízelé pedig súrolni fogja a 610 forintos szintet.

A rendkívüli üzemanyagár-csökkentést a kormányzat is kommentálta. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter így nyilatkozott az ATV-nek:

Úgy tűnik, megértette mindenki, mit szeretne a kormány. Ennek nagyon örülök, hogy a kooperációt választották az ellenállás helyett.

Azzal folytatta, hogy egy nagyon nagy, a jó irányba tett lépés, de az, hogy elegendő-e, vagy sem, a kormány a jövő héten tudja értékelni. Megjegyezte viszont, hogy a szomszédos országok árai is felfelé mozognak.