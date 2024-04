Miközben a fél ország abban reménykedik, hogy a szuperolcsó Mere megjelenik Magyarországon, az orosz boltlánc valójában egészen más irányú terjeszkedést folytat.

Új orosz boltóriás: terjeszkedik a Mere, csak nem Magyarországon / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, április 1-jén járta be a hazai sajtót a hír, hogy az orosz diszkont belép a magyar piacra. A híradásokban mindez ténykén szerepelt, olyannyira, hogy a konkrét beruházási terveket is megosztották:

az elkövetkező évben húsz üzletet nyitnak Budapesten és az agglomerációban,

három éven belül pedig már 200 bolttal fognak rendelkezni 700 millió eurós (durván 280 milliárd forint) forgalom mellett.

Összehasonlításul: a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a 2022-es adatok alapján a nyolcadik legnagyobb pozíciót jelentené az itthon működő kiskereskedelmi hálóztok között. Egészen pontos koncepcióról van tehát szó, ezért is meglepő, hogy a Mere érkezéséről senki nem tud, sem a kormányzat, sem pedig a versenytársak.

Terjeszkedik az orosz bolt, csak éppen nem Magyarországon

Ezzel együtt is a remény hal meg utoljára, azonban egyelőre inkább úgy tűnik, hogy a keleti boltóriás magyarországi érkezése áprilisi tréfa, az orosz Lidlként is emlegetett boltóriástól pedig nem kell félnie a magyar Lidlnek. Hogy aztán ennyiben marad, vagy mégis kifutja magát valahová ez a történet, azt az idő úgyis eldönti.

A magyar szál (ha valós, ha nem) csak az egyik a sok közül. Legalábbis a Mere egy másik országban igen aktív és valódi terjeszkedést folytat. A Retail Detail írta meg, hogy az oroszok folytatják a belga expanziójukat. Pontosan nem is a Mere márkája alatt (merthogy ez, úgy tűnik, megszűnt, ezért is lenne különös a magyarországi megjelenése), hanem az ennek a helyén újonnan létrehozott MyPrice brandet építik, méghozzá kifejezetten szorgosan. A szaklap arról számolt be, hogy

a MyPrice április 12-én, ezen a héten pénteken nyitja meg negyedik belga üzletét Antwerpenben.

A tervek szerint még ebben a hónapban átadják az ötödik boltjukat is, Bertrix településen. Ezzel pedig nincs vége a sorozatnak, ugyanis az orosz lánc gőzerővel keresi a további helyszíneket. Így például a következő fél évben egy második antwerpeni egységet is elindítanak. De már most elmondható, hogy a MyPrice az eddigi boltjaival is nagyobb hálózatot tudhat magáénak, mint a Mere valaha.

Mit árul az orosz bolt?

Az üzemeltető megerősítette az újságnak, hogy a modelljük a már a magyar sajtóban is sokszor taglalt „szibériai” lesz, vagyis hogy rendkívül alacsony költségszint mellett működnek majd, köszönhetően a raklapos kínálatnak. Fontos információ, hogy az orosz tulajdonú üzletláncot nem aggasztják a nyugati szankciók. Könnyen lehet, hogy azért sem, mert az első akciós újságukban nem szerepel orosz termék, van viszont

lett lazac,

litván kolbász

és lengyel napraforgóolaj.

Minden jel szerint tehát igenis lehet orosz szereplőként is uniós területen gyökeret verni a kiskereskedelemben, ez lényeges elem egy esetleges magyar terjeszkedés kapcsán. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter éppen egy hétfői sajtótájékoztatón tért ki az orosz bolt feltűnésére. Megerősítette, hogy ő maga is csak a sajtóból értesült erről, és első körben szerinte a jogi és gazdasági vetületeit kell megvizsgálni a kérdésnek.

Ezek szerint a belga hatóságok ezen már túl vannak és jogszabályi kivetnivalót nem találtak az orosz óriásbolt piacszerzésében.