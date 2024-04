Mekkora esélye lehet egy új piaci szereplőnek a hazai élelmiszerkereskedelmi piacon? Ez sokkal érdekesebb kérdés, mint az, hogy megjelenhet-e a közeljövőben itthon egy Mere orosz bolt. A sajtó tényként kezelte helyzetet és a jelek szerint a téma sokakat érdekelt, hiszen egyrészt új szereplőről van szó, másrészt orosz.

Fotó: Grabowski Foto

Mikor nyit a Mere orosz bolt Magyarországon?

A Világgazdaság illetékes kormányzati és piaci szereplőktől érdeklődött arról mit tudnak a Mere esetleges hazai nyitásáról. A válaszok egybehangzók voltak az orosz bolt magyarországi megjelenéséről az illetékesek is csak a sajtóból értesültek. Ez pedig azért is különös, mert egy ilyen fontosságú változás aligha mehet végbe fű alatt, az állam és a közvetlen versenytársak tudta nélkül. Ezzel a szakma és a gazdasági döntéshozók is rövidre zárták a kérdést, bár a helyzet az, hogy a Mere-nek lenne lehetősége megjelenni a magyar piacon. Az Oroszország ellen irányuló uniós szankciók nem térnek ki a kereskedelmi piacra, tehát zöldmezős, vagy felvásárlás útján végbemenő befektetést is végrehajtanának az oroszok uniós piacon. Van azonban két nem elhanyagolható szempont, ami nagyon nehézkessé tenné itthon egy új szereplő érkezését.

Az egyik a szabályozási környezet, a másik pedig az itt levő szereplők beágyazottsága. Nem titok, hogy a hazai kiskereskedelmi, különösen az élelmiszerkereskedelmi terület erősen szabályozott, ami miatt nem csak egy új szereplőnek, hanem az ittlevőknek sem egyszerű terjeszkedniük. Mindez nagyon költségessé teszi egy zöldmezős beruházás elindítását.

Az Aldi és a Lidl a legfiatalabb szereplői a hazai élelmiszer kereskedelmi piacnak és csak most 10-12 év után sikerült a láncoknak országos lefedettséget elérniük, amely alapul szolgálhat az úgynevezett organikus növekedéshez.

A magyar élelmiszer kereskedelmi piac, valamikor a 2000-es évek közepén volt úgymond expanzió orientált, ebben az időszakban nyíltak gombamód a plázák, a nagy bevásárlóközpontok, a hipermarketek és mellettük a számtalan kis szupermarket. Mára az összes hazai szereplőnek országos lefedettsége van. Zöldmezős beruházással beférkőzni közéjük szinte lehetetlen, hiszen rentábilisan kihasználható kereskedelmi ingatlant sem lehet már csak nagyítóval találni. Ha van ilyen, azt az itt levők – a helyismeretük miatt – azonnal elhappolják.

A termékeket közvetlenül a dobozokból kell kicsomagolnia a vásárlónak. Fotó: Tramp57

A városokat a multik uralják, különösen a Lidl, a Spar és az Aldi, míg a vidéket a kisebb boltok, mint a Coop. A kormányzat például milliárdokat költött a faluprogram keretében a vidéki kisboltok feljavítására, életben tartására, nem valószínű, hogy a magyar hátterű üzletekre esetlegesen ráépülő új szereplő tevékenységét jó szemmel nézné a politika – a befektető nemzetiségétől függetlenül. Többnyire ezért sem épül tucatszám vidéken kis Aldi, vagy Lidl.

Tehát az elmúlt évtizedben minden itthon működő boltlánc megtalálta a saját közönségét, karakterét és nagyjából kirajzolódtak a területi, vonzáskörzeti határok, amit a szereplők csak akkor lépnek át, ha biztos megtérüléssel kecsegtető ötletük van. A Mere diszkontok megjelenése így ebben az aspektusban borítékolhatóan soha meg nem térülő beruházás lenne.

A másik lehetőség a piac vásárlása, magyarán, ha Mere tulajdonosai felvásárolnának egy boltláncot és azt alakítanák át. Ez már járhatóbb útnak tűnik, arról nem is beszélve, hogy az utóbbi időben hozott szabályok erősen csökkentették a hazai láncok piaci értékét – lásd Spar tetemes vesztesége. Ugyanakkor melyik uniós boltlánc tulajdonosa döntene úgy, hogy a magyar piaci jelenlétét feladva eladná hálózatát egy orosz boltláncnak. Persze az üzlet az üzlet, viszont itt jön a képbe egy úgynevezett felár, amivel az oroszoknak szembe kellene nézniük. És ha sikerülne is megvásárolni egy boltláncot, annak az átalakítása, az üzletbérleti szerződések újratárgyalása, a beszállítói szerződések megkötése, az alkalmazottak kinevelése további erőteljes költséggel jár (plusz marketing). Természetesen ez ugyancsak pénz és befektetői stratégia kérdése, illetve kérdés, hogy a befektető milyen megtérüléssel, milyen profitcentrummal számol.

Szinte primitív egyszerűség a szuper árak mellé – ilyen lehetne belülről egy Mere-bolt Magyarországon Raklapokból kialakított közlekedő sorok, óriás rakodó polcok, celluxozott árcetlik – ezek jellemzik az orosz bolthálózatot.

Hány százalékkal lehet olcsóbban vásárolni a Mere boltban, mint az Aldiban vagy a Lidlben?

Az alacsony ár itthon az első három legfontosabb vásárlói szempont között szerepel. A Mere orosz üzletlánc saját bevallása szerint 20 százalékkal olcsóbb az Aldinál és a Lidl-nél is, cserébe még puritánabb, mint a két német boltlánc. Az árszint természetesen a beszállítói szerződésektől függ és attól, hogy az anyaországból tud-e importálni alapvető – mágnes terméknek számító – cikkeket. Ha igen, akkor alacsonyan tudja tartani a saját árszintjét, ám itthon egyre nagyobb hangsúly helyeződik a magyar termékekre és az ugyancsak borítékolható, hogy a hazai beszállítók egy frissen megjelenő cég két szép szeméért nem adnák olcsóbban a termékeiket. Arról nem is beszélve, hogy az itt levő cégek nincsenek expanzió kényszerben, az erőforrásaikat nyugodtan átcsoportosíthatják az árszint csökkentésére, így itthon a 20 százalékos Mere árelőny nagyon nehezen, vagy csak plusz költségek árán kivitelezhető.

A nagy kérdés, hogy az anyaországból tud-e importálni a Mere. Fotó: Milos Momcilovic

A Világgazdaság rendszeresen mér saját kosárértékeket, például karácsonykor. Egyetlen esetben sem volt a boltláncok között 20 százalékos árkülönbség, magyarán egy itthoni diszkont és a hipermarket árszínvonala között nincs alapvető különbség. Olyan persze van, hogy egy-egy termék esetében letaglózó az árkülönbség, de ezek az úgynevezett blockbuster kategóriák.

A jelenlegi piaci feltételek mellett tehát arra a kérdésre, hogy mikor nyit a Mere, a válasz az, hogy ha csak magyar piaci szemlélete van, akkor semmikor. Ha a cég esetleg nagyobb léptékben gondolkodik és a V4 országaiban akar hálózatot, akkor van benne gazdasági realitás, de ez esetben is valamely multi bolthálózatának megvásárlásával, vagy piaci részesedése egy részének átvételével – kicserélésével. A magyar piac, mint önálló entitás csak kis léptékben lehet érdekes. Ráadásul a Világgazdaság információi szerint ma nem is az élelmiszerkereskedelem a legfejlődőképesebb piac, hanem a drogéria szegmens, ami nem mellesleg ugyancsak – pestiesen szólva – leuralt terület.