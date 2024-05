Ezt nem várta senki: újabb rendkívüli üzemanyagár-változást jelentettek be Magyarországon – véget ért az általános árcsökkentés

Szokatlan módon pénteken újabb döntés született a magyarországi üzemanyagárról – derült ki a Holtankoljak jelzéséből.

Ezt nem várta senki: újabb rendkívüli üzemanyagár-csökkentést jelenetek be Magyarországon / Fotó: Havran Zoltán

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis hétfőtől ismét változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára.

A benzin esetében ez 4 forintos csökkenést,

míg a gázolaj esetében 2 forintos emelkedést jelent.

Ez tehát egyúttal azt is jelenti, hogy hosszú heteket követően véget ért az általános üzemanyagár-csökkentés Magyarországon. A jövő héttől az alábbi literenkénti átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok a töltőállomásokon:

95-ös benzin – 612 forint,

gázolaj – 609 forint.

Véget ért az általános üzemanyagár-csökkenés Magyarországon

Szerdán még arról számoltunk be, hogy péntektől, tehát mától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe, míg a gázolajért bruttó 5 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutak. Előtte hétfőn kiderült, hogy a benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal csökkent szerdától.

Múlt pénteken 2-2 forintos korrekciót hirdettek meg. Egy nappal korábban, csütörtökön ugyanez 4-4 forint volt. Azon a héten hétfőn 3-3 forintos árengedményt ismertettek (igaz, aznap 10-10 forintos kiskereskedelmi árcsökkentés is bekövetkezett a Molnál, amihez a többi szereplő is azonnal alkalmazkodott). Április 24-én a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a dízelé bruttó 6 forinttal esett. Előtte két nappal a gázolajnál 8 forintos leárazás ment végbe, de a benzin ára nem változott.

Most tehát a benzin ára újból csökken, ugyanakkor a dízel már drágul. Vagyis ezzel egy három héten át tartó általános üzemanyagár-csökkenés szakadt meg. Érdekes egybeesés, hogy a kormányzat alig két napja jelentette be, hogy nem avatkozik be az üzemanyagpiacon, miután április közepe óta a hazai kereskedők kellőképpen mérsékelték az áraikat.

Mindenesetre januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 82, a dízelár pedig 43 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 41 és 2 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. A 40–90 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2000–4500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.