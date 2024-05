Hetek óta csökken az üzemanyagár Magyarországon és most újabb áresést jelentettek be a kereskedők – derült ki a Holtankoljak.hu friss adatközléséből.

Üzemanyag: mindent beleadnak a kereskedők – péntektől eddig nem látott mértékben csökken a benzin és a dízel ára / Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől tovább zuhannak az üzemanyagárak, ráadásul az eddiginél magasabb mértékben.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 8 forinttal kerül majd kevesebbe,

míg a gázolajért bruttó 5 forinttal fizetnek alacsonyabb árat a benzinkutak.

Az eddigi legnagyobb üzemanyagár-csökkentés jön

Hétfőn kiderült, a benzin bruttó 5 forinttal, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal csökken szerdától, azaz mától. Előtte pénteken hirdettek meg 2-2 forintos korrekciót. Egy nappal korábban, csütörtökön ugyanez 4-4 forint volt. Azon a héten hétfőn 3-3 forintos árengedményt ismertettek (igaz, aznap 10-10 forintos kiskereskedelmi árcsökkentés is bekövetkezett a Molnál, amihez a többi szereplő is azonnal alkalmazkodott). Április 24-én a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a dízelé bruttó 6 forinttal esett. Előtte két nappal a gázolajnál 8 forintos leárazás ment végbe, de a benzin ára nem változott.

Még korábban, április 17-én a benzin ára 7 forinttal drágult, míg a gázolajat 6 forinttal olcsósították. Vagyis a most jelzett 8 és 5 forintos árelőny

az elmúlt három hét legnagyobbja a nagykereskedelmi üzemanyagárazásban.

Amennyiben a kutakon is érvényesítik a most bejelentett nagykereskedelmi változást – ez borítékolható –, akkor a hét második felében az alábbi átlagárakra számíthatnak a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 616 Ft/liter,

gázolaj – 607 Ft/liter.

Jelenleg ugyanez 624 és 612 Ft/liter és ez csütörtök éjfélig várhatóan így is marad. Fontos kiemelni, hogy átlagárakról van szó, a jellemző kiskereskedelmi ár ettől néhány forinttal eltérhet. A benzin a 623-625 forintos, a dízel pedig a 608-611 forintos sávban mozog. Igaz, autópályák mellett 50 forintos literenkénti felár tapasztalható.

Három hete zuhan az üzemanyagár Magyarországon

Az elmúlt hetekben rendkívüli üzemanyagár-csökkentésnek lehetünk tanúi Magyarországon. Április 17-én még arról számoltunk be, hogy 95-ös benzin átlagára 650 forint per liter, a gázolajé pedig 647 forint. Három hét leforgása alatt tehát a benzin átlagára 34 forintot zuhant, a dízelnél pedig 40 forintos literenkénti csökkenés állt be. A kereskedők tehát alaposan lefaragták az árakat, ahogyan azt kérte tőlük a kormány. Már csak az a kérdés, beéri-e ezzel a kabinet.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerdán 15 órakor jelenti be, következik-e hatósági beavatkozás az üzemanyagpiacon vagy sem. Ez azért lehet kérdés, mert az idén eddig, tehát januártól mostanáig nagykereskedelmi szinten

a literenkénti benzinár 86, a dízelár pedig 41 forinttal nőtt,

jóllehet ebből 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva 45 és 0 forint plusz figyelhető meg a benzinnél, illetve a dízelnél. Az 40–90 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 2000–4500 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.