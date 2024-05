Kommunikációs offenzíva is elég volt a kormány részéről az üzemanyagárak lejtmenetéhez

Egyelőre örülünk az üzemanyagárak csökkenésének – jelentette ki a kormányinfón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormánynak szerinte vannak eszközei a kereskedők megregulázása. Közvetlen előzmény, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdán a kormányülést követően rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Karmelita kolostorban a hazai üzemanyagárakat érintő kormányzati döntésekről. Ezek közül a legfontosabb, hogy egyelőre lekerült a napirendről a benzinárstop. „A kormány megállapította, hogy elértük a környező országok átlagárait, azonban itt is kell tartani őket. Ezért a kabinet továbbra is elvárja, hogy a kereskedők fenntartsák ezeket az árakat – nyomatékosította a miniszter.

A tovább csökkenő üzemanyagárak miatt nem lesz szükség kormányzati intézkedésre / Fotó: Shutterstock

Ráadásul szerda reggel további árcsökkentésről született döntés. Ez azt jelenti, hogy az áprilisi csúcsértékhez képest a 95-ös benzin 34 forinttal, 5 százalékkal, míg a dízel ára a februári csúcshoz viszonyítva 54 forinttal, azaz 8 százalékkal mérséklődött.

A kormány emellett mérlegelte a kereskedők javaslatát, hogy a régiós árak helyett a szomszédos országok átlagát vegyék figyelembe, azaz kerüljön ki a referenciaértékből Lengyelország, Csehország és Bulgária. Ezentúl csak a szomszédos országok áraihoz viszonyítsanak, Ukrajna kivételével. Ennek a kérésnek a kabinet eleget tett.

A miniszter azt ígérte, hogy kéthetente rá fognak nézni az üzemanyagárakra. A miértek megértéséhez fontos tudni, hogy a kormány és a Magyar Ásványolaj Szövetség között volt egy megállapodás, amely tartalmazta azt a kitételt, hogy a régiós árakat érjék el a hazai üzemanyagárak. Annak érdekében, hogy ez a megállapodás érvényre jusson, a kormány felszólította az üzemanyag-kereskedőket, hogy csökkentsék a régiós átlag szintjére a benzin és gázolaj árát. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a megállapodást sikerül betartatni,

az április folyamán látott áremelkedés a kormány gyanúját is felkeltette.

A Központi Statisztikai Hivatal április 19-én közölte először a régiós összehasonlítását, amely megerősítette, hogy valóban van elcsúszás az árakban, ezért a kormány jelezte, kész belenyúlni az üzemanyagárakba. Viszont itt nem egyből a később üzemanyaghiányt előidéző benzinárstopra kell gondolni, hanem a miniszter szavaiból arra lehetett következtetni, hogy sokkal inkább a kereskedők árrését vagy profitját vágná meg, amit azzal indokolt, hogy a benzin esetében egy literen 80, míg a gázolaj esetében 45 forint hasznuk származik a kereskedőknek.

Később az is kiderült, dinamikus árplafont tervez a kormány. Itt érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy az üzemanyagárak folyamatosan csökkenni kezdtek, úgy, hogy azelőtt kisebb-nagyobb mértékben nőttek, egy héten akár kétszer is.

Hétfőn kiderült, a benzin bruttó öt forinttal, míg a dízel ára bruttó négy forinttal csökken szerdától, most péntektől pedig újabb árcsökkenés jön,

a benzin nagykereskedelmi ára nyolc,

míg a dízel ára bruttó öt forinttal lesz kevesebb.

Előtte pénteken hirdettek meg egy két-két forintos korrekciót. Egy nappal korábban, csütörtökön egységesen négy-négy forinttal csökkent a benzin és a gázolaj alaptermékek ára – itt megjegyzendő, hogy az ármozgás a prémium-üzemanyagokra is igaz, tankolás előtt egy egyszerű kereséssel ez könnyen ellenőrizhető a Holtankoljak oldalán. Azon a héten szerdán három-három forintos árengedményt ismertettek (igaz, előtte hétfőn váratlanul tíz-tíz forintos kiskereskedelmi árcsökkentés is bekövetkezett a Molnál, amihez a többi szereplő is azonnal alkalmazkodott). Április 24-én a benzin nagykereskedelmi ára bruttó három, a dízelé bruttó hat forinttal mérséklődött. Előtte két nappal a gázolajnál nyolcforintos leárazás ment végbe, de a benzin ára akkor nem változott.

Ha az időbeliséget és az ármozgásokat nézzük, a kormányzat már

csupán a lehetséges intézkedések bejelentésével képes befolyásolni az üzemanyagárakat,

ugyanakkor a benzinárstop intézményéhez képest rugalmasság is megfigyelhető: nem a régiós hanem a szomszédos országok átlagárait veszik figyelembe (mivel sokan a környező országokba járnak át tankolni), valamint eleve nem hatósági árfixálás volt a cél, hanem egy, a piaci mozgásokat lekövető dinamikus árplafon. Eddig úgy tűnik, semmilyen közbeavatkozásra nincs szükség.