A koronavírus sok ismerkedni vágyó ember életét nehezítette meg. Elmaradnak a rendezvények, a közösségi események, világszerte sok helyen még most is korlátozzák a szórakozóhelyeket. Amikor még a szeretteinkkel és a barátainkkal is ritkulnak a találkozók, vagy éppen a munkahelyünkre sem járhatunk be, a randizás is nehezebb lett, nem beszélve a fertőzéstől való félelemtől és a limitált programlehetőségekről. Egy friss kutatás szerint:

a Covid az egyéjszakás kalandoknak is véget vethet

– írja a The Guardian.

Fotó: Shutterstock

Áthelyeződtek a hangsúlyok, sokan annyira tartanak a koronavírustól, hogy úgy érzik, nem éri meg nekik a kockázat. Még a partnereiket gyakran váltogató személyek is visszafogták magukat, és bevallásuk szerint a pandémia óta feleannyi kalandban sem volt részük, mint korábban.

Az egyedülálló emberek 39 százaléka nyilatkozta azt, hogy a járvány akadályozza a randizásban, és ezen még az appok sem segítenek, a legtöbb esetben el sem jutnak a személyes találkozásig.

A felmérésben részt vevők 13 százaléka pedig arról számolt be, hogy a koronavírus miatt kisebb gondja is nagyobb volt a randizásnál.

A tanulmány szerint a kalandok melegágyai a bárok, a koncertek és a fesztiválok, ám a zárlat következtében elmaradnak az ismeretlenek közötti nagy egymásra találások.