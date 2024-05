A Kreml összességében szabad kezet kapott Oroszország átformálására, a szovjet korszak és a birodalmi nosztalgia keverékét magában foglaló kirívó nacionalizmus együtt él a kritikusok elleni egyre keményebb fellépéssel. Putyin tehát mindenfajta kockázat nélkül növelheti a hadikiadásokat, pont abban az időben, amikor elkezdett inogni a nemzetközi támogatás Ukrajna mögött.

Az ismét újrázó elnök: Vlagyimir Putyin / Fotó: Alekszandr Zemljanicsenko / POOL / AFP

Nagy váltás

A háború legitimizálódása éles ellentétben áll a 2022. februári invázió utáni első hónapokkal, amikor a társadalom dühöngött, és sok tiltakozással reagált

– mondta a Social Foresight Group szociológusa, Anna Kuleshova. Szerinte

ha egy helyzetből nincs kiút, akkor az új valóságot könnyebb elfogadni, mint folyamatosan tiltakozni ellene.

Közben a háború lépésről lépésre a társadalom minden szintjére eljutott. Mára

nem ritka, hogy az iskolás gyerekek játékokat, és leveleket küldenek a fronton harcoló katonáknak, a tanárok pedig úgy állítják be a „különleges katonai műveletet”, mint Oroszország védekező háborúját a Nyugattal szemben, ami éppen Ukrajnában folyik.

Az állami irányítású média is gyakran foglalkozik a háborúval, a fronton szolgálókat a „Nagy Honvédő Háborúban” a náci német inváziót legyőző nemzedék utódaiként tüntetik fel, és azt a tényt teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, hogy ezúttal Oroszország az agresszor. Közben persze gőzerővel folyik a toborzás: magas bónuszokat és fizetéseket kínálnak, és hősként állítják be a katonákat.

Vitézség és bátorság

– találóan összefoglalják a toborzóplakátokon a fő üzenetet.

Társadalom a sereg mögött

Tipikus a 41 éves Platon Mamatov példája. A jekatyerinburgi férfi áprilisban írt alá szerződést, hogy visszatérjen Ukrajnába, miután tavaly hat hónapot töltött a fronton. A Bloombergnek azt mondta, szülővárosában ugyan nem mindenki támogatja a háborút, de ha egyenruhában látják, sokan segítséget ajánlanak, és támogatásukról biztosítják a katonákat.

Mindenki rájött, hogy ez a háború a lakosságot is érinti. A határ menti területeket naponta ágyúzzák, gyárak égnek az országban, a katonák fogyatékkal jönnek vissza a frontról

– illusztrálta a helyzetet.

Új elit születik

Putyin a márciusi választások előtt jelentette be, hogy új politikai és üzleti elitet kíván létrehozni azokból, akik „bizonyították hűségüket Oroszországhoz”. A teljesen hamis választási eredményt (Putyin 87 százalékos támogatást szerzett) pedig a Kreml a putyini hatalom totális elfogadottságának bizonyítékaként állítja be.

Putyin letette az elnöki esküt Vlagyimir Putyin letette az elnöki esküjét, ezzel hivatalosan is megkezdte ötödik ciklusát. Ez rekord, orosz elnök még soha nem volt ennyi ideig hivatalban. A ceremónia a Kreml előtt, majd a Szent András-teremben zajlik. Eközben több meghívott európai diplomata nem kívánt részt venni Putyin beiktatásán az ukrajnai háború miatt. Vlagyimir Putyin minden eddiginél nagyobb hatalommal kezdi meg ötödik ciklusát – írta a The Guardian.

A szankciók igazán nem értek célt,

„nem keltettek elég kényelmetlenséget személyes szinten”, hogy az oroszok lássák az életszínvonaluk és a háború közötti szoros összefüggést – mondta Maria Snegovaya, a Washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának munkatársa.

A bérek sok estben emelkedtek, ugyanis a bevonulók, illetve az elvándorlók csak súlyosbították a munkaerőhiányt. A háborús gazdaság erőteljesen nő, a kormány valósággal önti a pénzt a védelmi iparba, illetve a kínai és indiai kapcsolatok elmélyítése következtében a Kreml jelentős pénzekre tesz szert a az olaj- és gázexportból. Ennek ellenére Oroszország a nemzeti vagyonalap tartalékait égeti el folyamatosan, az orosz jegybank 16 százalékra emelte a kamatot, az pedig csaknem 8 százalék.

Fotó: Natalija Kolesznyikova / AFP

Putyin támogatottsága magas szinten van – hangsúlyozta a független Levada Központ közvélemény-kutató igazgatója. Denis Volkov szerint a társadalom „kiheverte” a 300 ezer tartalékos mozgósítását 2022 szeptemberében, mára a hangulat „fellendült”, a megkérdezettek 87 százaléka támogatta a putyini politikát.

Jó példa erre a 37 éves Marina esete, akinek a férje is a behívottak között volt.

Először zokogtam, és kétségbeestem, de mára beláttam, hogy a háború valójában egyfajta munka

– hangsúlyozta. Azt csak csendesebben tette hozzá, hogy a férje szolgálatának köszönhetően támogatott hitelt kaptak, gyermekeiknek helyet biztosítottak az egyetemen, nem is beszélve az ingyenes nyári táborokról.

Fotó: Szergej Kiszelev / AFP

Sorra jönnek a fekete autók

Arról persze kevesebbet lehet hallani, hogy a háború „legitimizálása” nemcsak a fronton szedi az áldozatokat.

A Kreml évtizedek óta nem látott elnyomást vezetett be, rég nem látott erőkkel „hallgattatja el” a kritikusokat. Jogvédőket, újságírókat, művészeket vettek őrizetbe. Emellett egy olyan törvényt is elfogadtak, amely kimondja, hogy bűncselekmény a háború kritizálása a közösségi médiában.

Régi szovjet szokások is újraéledtek,

mára mindennapos, hogy valaki a szomszédját jelenti fel a „hazafiság hiánya” miatt. A „recept” a régi, a forgatókönyv új, ugyanis a beszervezett jó barát helyett most a munkatársaknak, tanároknak „köpnek” az illetőről. A paranoia tehát megállíthatatlanul terjed. Sokan attól tartanak, hogy bíróság elé állítják őket, ha bármit is mondanak a háborúról és annak következményeiről.

Valószínűleg nem is tévednek: a legfelsőbb bíróság 2023-ban 39 embert ítélt el hazaárulásért, ami kilenc év óta a legmagasabb szám, míg további 730 embert terrorizmusban találtak bűnösnek – bármit is jelentsen ez a kifejezés Oroszországban.

És a béke?

A béketárgyalások támogatottsága a lakosság körében csak akkor növekszik, ha a hadsereg éppen veszteségeket szenved a fronton, de

a legtöbben akkor is ragaszkodnak a már megszerzett területekhez.

Mamatov, egy egykori politikai stratéga azt mondta, a Telegramon pénzt gyűjt, hogy golyóálló mellényekkel, drónokkal, gyógyszerekkel támogassa a harcosokat.

Az adományok nőnek, az emberek megértik, hogy ez mi közös háborúnk

– tette hozzá.

Már kedden, Putyin beiktatásának napján is jelentős katonai parádét tartottak a Vörös téren. A mostani helyzetben elképzelni is nehéz, hogy csütörtökön, a győzelem napján, azaz a második világháború végét jelentő német kapituláció évfordulóján mekkora katonai felvonulás várható. Az alábbi videó felidézi a tavalyi díszszemlét: