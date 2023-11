Keddről szerdára virradóra lezáratja az utolsó négy, még nyitva tartó átkelőt az orosz határon a finn kormány. A hírek szerint Petteri Orpo miniszterelnök kabinetje még hétfőn meghozhatja a döntést. Múlt pénteken a nyolc ellenőrző pontból négyet bezártak. A zárlat egyelőre 2024. február 18-ig tart. A finn–orosz határon menekültválság alakult ki a Szíriából, Irakból és Szomáliából érkezők ellenőrizetlen beáramlása miatt – idézte az orosz RIA Novosztyi az IltaLehti finn újságot.

Fotó: Getty Images

Moszkva nem hagyja válasz nélkül Helsinki oroszellenes akcióit

– hangsúlyozta Szergej Beljajev, a külügyminisztérium 2. európai osztályának igazgatója a RIA Novosztyinak. Amint a diplomata megjegyezte, a „különleges művelet” (ukrajnai háború – a szerk.) megkezdése után Finnország „következetes konfrontatív oroszellenes politikát folytat” azáltal, hogy támogatja Kijevet és fegyverekkel látja el az ukrán fegyveres erőket, valamint növeli az Oroszországra nehezedő szankciós nyomást. Beljajev arra is kitért, hogy Finnország NATO csatlakozása helyrehozhatatlan károkat okoz az egykor fejlett kereskedelmi és gazdasági együttműködésben. Beljajev arra is emlékeztetett, hogy 2022 szeptemberében a finn hatóságok az ingatlantulajdonosokra és a munkavállalókra korlátozták az oroszok belépését az országba. Július 10-től pedig tovább szigorították ezeket a korlátozásokat, Oroszországból nehezen teljesíthető banki átutalásokat írva elő. Beljajev azzal zárta az interjút: a finn hatóságok ruszofób eljárásával sajnos bármilyen forgatókönyv lehetséges, s határozottan kijelenthető, hogy semmilyen oroszellenes akció nem marad válasz nélkül, beleértve az oroszok finnországi tulajdonának lefoglalását is.

A finnek kisajátíthatják az oroszok tulajdonában lévő ingatlanokat

A finn határőrség a múlt héten jelezte, hogy a korábbi heti néhány menedékkérővel szemben naponta több tucat illegális migránst engednek át az orosz hatóságok a finn határon. Finnország megpróbálta visszaterelni őket Oroszországba, de az orosz határőrök nem engedték őket vissza. Erre válaszul határátkelőket zárt le Finnország.

A RIA Novosztyi tudósítása kiemelte, hogy az oroszok számára a Finnországba való belépés képtelensége az ottani ingatlanaik tömeges kisajátításához vezethet. Annál is inkább, mert a finn kormány azt tervezi, hogy 2027-ig törvényt alkot, amely lehetővé teszi a tulajdon lefoglalását azoktól a tulajdonosoktól, akikkel nem lehet kapcsolatba lépni, vagy akik hátralékban vannak. A számlák és adók kifizetése szinte lehetetlenné vált a beutazási korlátozások szigorítása után, s a nyugati szankcióktól sújtott Oroszországból történő banki kifizetések is rendkívül nehézkesek.