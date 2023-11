Illegális migránsok számára engedélyezi a határátlépést Finnország felé Oroszország a finn határőrség szerint, mely közölte, hogy hétfőn 39, kedd reggel pedig további 21 bevándorló érkezett Oroszország felől, ami jelentősen több a korábbi, hetenkénti tízet sem elérő számnál.

A migránsok olyan országokból származnak, mint Irak, Jemen vagy Törökország. A határsértők számának növekedésére Mari Rantanen finn belügyminiszter is felhívta a figyelmet, hozzátéve, hogy hamarosan javaslatot tesz a határátlépés korlátozására és a menedékkérelmek központi elbírálására.

Fotó: Kekyalyaynen

A történések felidézik a 2021-es, fehérorosz–lengyel határon kialakult helyzetet, amikor Raman Prataszevics gépének eltérítését követően az Európai Unió szankciókat vetett ki Belaruszra, amire válaszul a Lukasenko-rezsim menekültekkel árasztotta el a lengyel, illetve a lett és litván határt.

Finn biztonsági szakértők szerint a migránsok számának növekedése a határon az orosz zavarkeltés eredménye lehet, miután az ország áprilisban csatlakozott a NATO-hoz. A finn tisztviselőket is meglepte, hogy akkor mennyire könnyedén ment a csatlakozás és arra mennyire nem érkezett orosz válasz, ám most úgy vélik, hogy Moszkva a hibrid hadviselés eszközeivel igyekszik elégtételt venni – írja a Financial Times.

A finn határőrök szerint újabban az oroszok a szükséges iratok nélkül is átengedik a bevándorlókat Finnország felé, szemben a korábbi gyakorlattal.

Az ország egyébként a fehérorosz–lengyel migránsválság hatására tavaly változtatott a törvényein. Rantanen javaslata ezen szigorítana, így a menedékkérőket meghatározott határátkelőkhöz irányíthatná vagy éppen korlátozhatná a határátlépések számát, de akár le is zárhatná a határátkelőket.