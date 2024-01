Visszafogottan és inkább pozitív hangvétellel számol be a német média a 2023-as szilveszteri eseményekről. A legnagyobb elérésű lap, a Bild például "Minden rendben" címmel közölt riportot a december 31-én este és éjjel történtekről.

Mintha háború dúlna Németországban: rakéták, Molotov-koktélok, sebesült rendőrök és több száz letartóztatás – így telt a szilveszter (Fotó: Welt.de)

Pedig ebből az írásból is kiderül, hogy ahogy az elmúlt években is,

ezúttal is súlyos incidensek és zavargások következtek be

az ország több városában, de leginkább Berlinben.

Milyen volt a szilveszter Németországban?

A legfrissebb, hétfő délutáni hatósági összesítések szerint a német fővárosban 720 esetben indult nyomozás és mintegy 390 embert tartóztattak le szilveszter éjszakáján, zömüket azért, mert vétettek a fegyverviselés és a robbanószer használatának szabályai ellen. Ez igen magas szám, egy évvel ezelőtt ugyanez még 150 alatt maradt. Mégis a 2022/2023-as szilveszteri zavargások sokkal inkább úgy jelentek meg a nyilvánoságban, mint amik precedens nélküli mélypontot jelentenek a németországi közbiztonságban.

Ehhez képest most tehát két és félszer több őrizetbevétel történt, amit persze magyarázhat az is, hogy a rendvédelmi szervek sokkal szervezettebben és hatékonyabban léptek fel, mint tavaly ilyenkor. Nagyobb létszámmal is voltak jelen, körülbelül ötezren, illetve további 1500 fő is szolgálatot teljesített a tűzoltóságnál. Az előző évvel ellentétben utóbbiak közül senki sem sérült meg, ugyanakkor 54 rendőr igen, köztük 30-an kifejezetten pirotechnikai eszköztől. (Heten biztosan nem is fogják tudni folytatni a hivatásukat.)

Ez ugyancsak több, mint legutóbb: akkor 40 rendőr és 15 tűzoltó szenvedett el sebesülést, miután agresszív, sokszor német állampolgársággal sem bíró fiatalok csoportosan támadtak rá a hivatalos személyekre.

Tény, hogy ilyen jellegű atrocitásokról, legalábbis tömegesen most nem számoltak be.

Ezt pedig a német szervek egyértelműen sikerként élik meg, amit a hónapokon át tartó előkészületek gyümölcsének tartanak. Iris Spranger, a berlini szocialisták belügyi vezetője egyenesen úgy fogalmazott, hogy "az emberek 99,9 százaléka békésen ünnepelt és viszonylag kevés rendőri sérülés történt".

Milyen támadások történtek Berlinben szilveszterkor?

Ugyanakkor ez nem jeleneti azt, hogy ne játszódtak volna extrém, már-már háborús jelentek a német közterületeken. A rendőr és tűzoltó egységek ugyanis ismét számos alkalommal szenvedtek el petárdás és rakétás támadásokat.

A Focus.de által közzétett riport arról számol be, hogy Berlin egyik kerületében ismeretlenek utcai barikádokat emeltek, majd felgyújtották azokat. A kiérkező rendfenntartó erők megpróbálták eloltani a tüzet, de ekkor tűzijátékokkal lövéseket adtak le rájuk. Végül csak erősítést kérve tudták megfékezni a lángokat.

Ennél is súlyosabb volt a helyzet a Neptun-kútnál direkt a városközpontban. Itt egy 500 fős csoportosulás lőtte egymást pirotechnikai eszközökkel, amikor pedig a bevetési egységek szétválasztották őket, egy 200 fős mag ellenük fordult és rájuk támadt. Berlin Neuköllnben illegális tűzijátékot, úgy nevezett labda bombát dobtak egy rendőrségi járműre, ami teljesen kiégett. A Welt információi szerint a ugyanitt egy körülbelül 30 fős tömörülés Izrael bombázását követelte.

A rendőrség feloszlatta a Palesztina melletti tüntetést és igazoltatta a jelenlévőket. Egy tiltakozó a Bild riporterének azt kiabálta:

Ez Neukölln, nem Németország.

Rémisztő eset volt az is, amikor egy neuköllni nyugdíjasotthonba rakéta csapódott be, feltehetően nem szándékosan. Ettől függetlenül az időseket hőtakarókba burkolva kellett kimenekíteni, többen füstmérgezést kaptak.

Ugyancsak ebben a negyedben (az itteni arab etnikumú lakosság miatt előzetesen ez számított a legveszélyesebb zónának) tárták fel egy kiterjedt Molotov-koktélos támadás előkészületeit, ezzel pedig minden bizonnyal súlyos vagyoni és emberi életben okozott kárt előztek meg a német rendőrök, akik a jelentések szerint 11 palackot foglaltak le és kilenc embert letartóztattak. De nem sikerült minden Molotov-koktélt időben észlelni. Szintén Berlinben, Moabit kerületben egy férfi Molotov-koktélt dobott az arra közlekedő, menetrend szerinti buszjárat elé. A sofőr vészfékezet, majd az elkövető egy második égő benzines palackot is dobott a jármű középső bejárati ajtajához. Csodával határos módon sem a busz vezetője, sem az utasok nem sérültek meg.

Egy másik berlini kerületben, Tempelhofban egy csoport riasztópisztolyokkal lövéseket adott le egy buszra. Ebben az ügyben hat embert letartóztattak ott, a fegyvereket elkobozták.

Milyen támadások történtek szilveszterkor Németországban?

Tévedés lenne azt gondolni, hogy csak Berlinben jegyeztek föl riasztóan agresszív cselekményeket. Freiburgban egy körülbelül 80 fős társaság szándékosan tűzijátékkal támadott több járőrre. Egy rendőr könnyebben megsérült. Solingenben kövekkel és tűzijátékkal támadtak meg több tűzoltó- és rendőri egységet. Lipcsében egy rendőrőrsöt dobáltak meg, a közismerten alternatív, baloldali Connewitz kerületében. Duisburgban szintén rendőrökre támadtak.

Ami szembeötlő, hogy ezeknél a támadásoknak a forgatókönyve teljességgel azonos: úttorlaszokat emeltek, tüzeket gyújtottak, majd a kiérkező rendfenntartó szerveket különböző pirotechnikai eszközökkel lőtték.