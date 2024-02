Leégett autója miatt beperelte a németországi BMW-t egy magyar férfi. A Blikk cikke szerint a középkorú férfi autója néhány évvel ezelőtt, egészen pontosan 2020. július 15-én egy benzinkúton lobban lángra, és csak a szerencsén múlott, hogy nem történt tragédia.

Fotó: Matthias Balk / AFP

Az István névre hallgató károsult esete nem egyedi, egy gyártási hiba miatt akkoriban a közutakon számos luxusautó vált a tűz martalékává. A szerencsétlenül járt férfi a családjával utazott a Balaton felől Budapest irányába, amikor megálltak egy töltőállomáson. Ekkor a kocsi motorja váratlanul leállt, minden hibajelzés nélkül kigyulladt, és füst kezdett szivárogni.

„Nagy lángoszlop lövellt ki a motortérből, de szerencsére még időben ki tudtunk szállni. A kúton dolgozó férfi tucatnyi tűzoltókészüléket használt el, végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángokat, de addigra már a fél kocsi megsemmisült” – idézte a portál a férfit.

A tulajdonos egyébként 2019 márciusában már bevitte a szakszervizbe a korábban Németországból vásárolt kocsit, de akkor nem csináltak vele semmit, mondván, minden rendben van, ne aggódjon. Később felfigyelt a hírre, hogy több olyan kocsi is kiégett, amelyek motorjainak megegyezett a sorozatszáma az övével, ezért vitte szervizbe. Végül tavaly nyáron kapott hivatalos levelet a gyártótól, amelyben felhívták a figyelmet a problémára, és azt kérték, mielőbb vigye vissza a járművét a hibás alkatrész kicserélésére.

Azonban addigra már az ő autója a hiba miatt leégett.

A férfi nem hagyta annyiban a történteket, és ügyvédhez fordult. Az ügy most ott tart, hogy nemrég keresetlevelet nyújtottak be a bíróságra a gyártó, a BMW Németországgal szemben. A Blikk megkereste az ügyben a BMW Németországot is, azonban még nem kapott választ.

Habár sokakat kellemetlenül érintett a BMW-k gyártási hibája, egy friss statisztika szerint majdnem 15 százalékkal több balesetet okoznak az elektromos autók, mint a hagyományos járművek. Ennek oka, hogy egy benzines autóhoz szokott sofőrnek furcsa lehet, hogy az elektromos jármű sokkal jobban gyorsul, és szinte hangtalanul halad.