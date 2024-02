A Hertz autókölcsönző vállalat egy nagy lépést tett visszafelé, a belsőégésű motorokhoz. Egy friss januári bejelentésük szerint 20 ezer elektromos autójukat cserélik le benzinüzemű járművekre. Ez a cég elektromos autóflottájának a harmada. A vállalat azzal magyarázta a lépést, hogy az ügyfeleik állandóan baleseteket okoztak az elektromos autókkal.

Elektromos autókkal sokkal több baleset történik az Egyesült Államokban, mint a benzinüzemű járművekkel.

Fotó: AFP

A Hertz vezérigazgatója, Stephen Scherr arról beszélt, hogy

az elektromos járművek javítási költségei sokkal magasabbak, így a balesetek túl sok pénzébe kerültek a cégnek.

A Hertz visszalépése az elektromos autóktól egy nagy problémát jelez az iparág számára. A LexisNexis Risk Solutions kutatói átvizsgálták az amerikai autóbiztosításokat és azt vették észre, hogy nem csak az autókölcsönzőknél, hanem a lakosságnál is jelentkezik az a probléma, hogy túl sok baleset történik az elektromos autókkal – írta meg a CNN.

A LexisNexis biztosítási elemzői érdekes trendre lettek figyelmesek: amikor egy autótulajdonos belsőégésű motorról elektromosra vált, sokkal gyakrabban szenved balesetet.

A biztosítókhoz 14,3 százalékkal több bejelentés érkezik ezekben az esetekben, ráadásul a kár után fizetendő összeg 14,5 százalékkal magasabb, mint a hagyományos autók esetében.

A felmérés azt is kimutatta, hogy a balesetek száma ugyan látványosan megugrik, amikor a sofőrök belsőégésűről elektromos autóra váltanak, de az első baleset után az incidensek száma nagy mértékben csökken. A LexisNexis ez alapján arra a megállapításra jutott, hogy az embereknek kell egy kis idő, hogy átszokjanak az elektromos autókra. Ez a tendencia azért sokkal látványosabb az autókölcsönzőknél, mivel ezeknél egy időben sok ügyfél autóját cserélik le egyszerre benzinesről elektromosra.

Azt is hozzá kell tenni, hogy a balesetet szenvedett elektromos járművek nagy része Tesla modell. A Hertz elektromos flottájának a 80 százalékát adja az amerikai gyártó, illetve a magántulajdonban lévő elektromos autók többsége is Tesla az Egyesült Államokban. Ez alapján arra lehetne következtetni, hogy kifejezetten a Teslákkal van probléma, de a LexisNexis kijelentette, hogy a balesetek számán megugrása Kínban is megfigyelhető, ahol más elektromos autók is nagy számban vannak jelen az utakon.

A felmérésből az is kiderült, hogy a legtöbb baleset azoknál a háztartásoknál jelentkezik, ahol elektromos és belsőégésű autó is van. Ez azt jelenti, hogy a különböző hajtásláncok váltogatása fokozza a balesetek kockázatát.

Hogyan kell használni egy elektromos autót?

Alapvetően nincs nagy különbség az elektromos és a belsőégésű motoros autók vezetése között. A járművet ugyan úgy a kormánnyal és a pedálokkal kell irányítani. Azonban vannak olyan lényeges apróságok, amik különbséget jelentenek autó és autó között.

Fotó: Shutterstock

A Teslák esetében például ki kell emelni, hogy az autót nem kell manuálisan beindítani. Amikor a sofőr beszáll az autóba, az magától bekapcsol és indulásra kész. Emellett az elektromos motornak a belsőégésűhöz képest szinte semmi hangja nincsen, így aki nincs hozzászokva egy Teslához az az autóban ülve elfelejtheti, hogy rajta kész járműben ül.

Ennél veszélyesebb különbség, hogy a Teslák, és egyébként az elektromos járművek, sokkal jobban gyorsulnak, mint a benzines autók.

Egy olyan sofőr, aki nem szokta meg az elektromos meghajtást könnyen kerülhet bajba a forgalomban, amikor valamilyen helyzetben nagyobb gázt akar adni. Az autó nagyobb sebességgel lő ki, egy előzésnél így a tapasztalatlan sofőr akár neki koccanhat az előtte haladó járműnek.

A biztosítási szakemberek szakemberek a legnagyobb problémának az elektromos autók csendességét tartják. Szerintük a probléma az, hogy a sofőr nem hallja a motor hangját, így gyakran nem is érzékeli a volán mögött ülve, hogy milyen gyorsan is megy.

Mindezek mellett az elektromos autóval okozott balesetekben a kár is jelentősebb. Ennek oka, hogy egy elektromos jármű jelentősen nehezebb, mint egy azonos kategóriába tartozó belsőégésű motorral szerelt autó. Ezt a nehéz akkumulátorral lehet magyarázni. Mivel az elektromos autók ilyen nehezek és gyorsak, egy karamból esetén sokkal nagyobb kárt okoznak abban, amit eltalálnak.

Az is kiderült, hogy rengeteg baleset történik az elektromos autókkal az olyan, nagyobb rutint igénylő környezetben, mint a parkolóházak. Az a sofőr, aki benzines autóhoz van szokva úgy vezet, hogy az elinduláshoz kicsit több erő kell a motornak, hogy megmozdítsa az autó súlyát. Ezzel szemben az elektromos autóknak nincs szükségük több erőre az elinduláskor.

Gyakori balesetnek számít, hogy a benzines autóhoz szokott sofőrök rutinból indulnának el a parkolóházakból, viszont amikor gázt adnak a hirtelen meglóduló autójukkal nekimennek egy másik parkoló kocsiba, vagy a falnak csapódnak.

A biztosítók adatai szerint egy sofőr akkor számít igazán magabiztosnak az elektromos autókban, ha legalább három év tapasztalata van már a meghajtással.