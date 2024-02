A városi terepjárók (SUV) parkolási díjának jelentős emeléséről tartanak népszavazást a hét végén a francia fővárosban. Anne Hidalgo, Párizs szocialista polgármestere szerint a magas, súlyos autók több káros anyagot bocsátanak ki és fokozott veszélyt jelentenek a gyalogosokra.

Anne Hidalgo párizsi polgármester az elektromos rollerek után kipécézte a városi terepjárókat is.

Fotó: AFP

Egyetért vele a Természetvédelmi Világalap (World Wide Fund for Nature – WWF) is, amely „aberrációnak” tartja ezeket a járműveket. A környezetvédelmi szervezet szerint az SUV-k 15 százalékkal több üzemanyagot fogyasztanak, mint a hagyományos autók, többe kerül a gyártásuk és természetesen drágábbak is.

Ha az 1,3 millió szavazásra jogosul párizsi úgy dönt, akkor drágább lesz a parkolásuk is. A terv szerint a nem fővárosi lakosoknak az 1,6 tonnánál – elektromos járművek esetében két tonnánál – nehezebb belső égésű vagy hibrid járművek esetében

18 eurót kell fizetniük egy órára a parkolásért a belvárosban, és 12 eurót a külső kerületekben.

(Egy euró 383,7 forint.) A Párizsban élők vagy dolgozók, a taxisok, a kereskedők, az egészségügyi dolgozók és a fogyatékkal élők felmentést kapnának.

Háromszorosára emelkedhet az SUV-k parkolási díja a francia fővárosban.

Fotó: AFP

A France 24 a hírt ismertetve emlékeztetett, hogy a párizsi városháza szerint 1990 óta az átlagos autó súlya 250 kilogrammal nőtt, és Hidalgo ritkán hagyja ki az alkalmat, hogy büszkélkedjen a városháza környezetvédelmi érdemeivel és a belvárosi autóhasználat drasztikus csökkentésére irányuló törekvéseivel. Népszavazás után tiltották be az összes elektromos rollert is a fővárosban – igaz, azon mindössze 7 százalékos volt a választói részvétel.

Az autósoknak természetesen egy csöppet sem tetszik a terv. Yves Carra, a francia autóklub, a Mobilité Club France képviselője szerint az SUV besorolás csak „marketingfogalom”, ami „semmit sem jelent”. Érvelése szerint a kompakt SUV-k nem tartoznak az intézkedések hatálya alá, amelyek azonban sújtják majd a családi autókat és kombikat.

Ha nehéz, akkor fizessen is többet. Fotó: AFP

A népszavazás a párizsi önkormányzat ellenzéki képviselői szerint is szimpla manipuláció, a polgármester csak figyelemelterelő céllal vetette fel az SUV-k parkolási díjának emelését.

Ha valóban a környezetszennyezés korlátozásáról lenne szó, akkor különbséget kellene tenni a belső égésű és a hibrid vagy elektromos járművek között

– hangsúlyozta Maud Gatel, a centrista Demokratikus Mozgalom (Mouvement Démocrate) képviselője. Külön kiemelte, hogy a sok kivétel miatt a párizsi SUV-k 27 százaléka mentesül majd a magasabb parkolási díj alól.

Párizs SUV-ellenes akciója azonban felkeltette más városvezetők figyelmét is, Lyon zöldpárti polgármestere is háromszintű parkolási rendszert tervez bevezetni júniustól.