Heves viharok sújtották az Egyesült Arab Emírségeket, elárasztva a főbb autópályákat és megzavarva a dubaji nemzetközi repülőtér működését. A kormány szerint az ország 75 éve nem tapasztalt ekkora esőzést.

A heves esőzések következtében fél Dubaj víz alá került / Fotó: AFP

Az esőzések hétfő este kezdődtek, kedd késő délutánra pedig több mint 142 milliméternyi csapadék hullott le Dubajban, ez átlagosan másfél év alatt lezúduló mennyiség a sivatagi városban.

A CNBC értesülése szerint egy férfi életét vesztette, amikor autóját elsodorta az áradás Rász el-Haimában, az ország hét emírségének egyikében, több tíz embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Dubaj-szerte házakat árasztott el, autókat sodort le az utakról és metróállomásokat öntött el a vízözön, amelyre a száraz Arab-félszigeten fekvő ország infrastruktúrája egyáltalán nem volt felkészülve. A hatóságok tartálykocsikkal próbálják kiszivattyúzni a vizet az elárasztott területekről, miután a csatornarendszerek teljesen megteltek.

A heves esőzés a dubaji nemzetközi repülőtéren, a világ legforgalmasabb légikikötőjében is elakadásokat okozott, a kifutópályák és a terminálok alsó szintjei is víz alá kerültek. A csapadékkal párosuló vihar miatt egész nap villámlást lehetett tapasztalni országszerte, amelyek közül több is belecsapott a Burdzs Kalifába, a világ legmagasabb épületébe.

Felszólítunk mindenkit, hogy tegyenek meg minden óvintézkedést, maradjanak távol az áradással és vízfelgyülemléssel érintett területektől, amíg elmúlik ez a kivételes katasztrófa

– közölte az emírségek kormánya a X-en. Elrendelték az iskolák és más közintézmények bezárását, és más cégeket is arra kértek, hogy engedélyezzék a távmunkát alkalmazottaiknak.

A történelmi esőzést okozó vihar korábban a szomszédos Bahreinben és a félsziget végén található Ománban is áradásokat okozott, az utóbbi esetében 18 halálos áldozatról számoltak be a hatóságok.

Mind Omán, mind az Egyesült Arab Emírségek, amely tavaly az ENSZ Cop28-as klímacsúcsának adott otthont, korábban arra figyelmeztetett, hogy a globális felmelegedés valószínűleg hasonló árvizekhez fog vezetni világszerte.