Annyi eső esett kedden Dubajban, mint máskor egy év alatt, valósággal folyókká változtatva az utakat és elöntve az otthonokat és üzleteket. A világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere is víz alá került az áradás során, melyre a sivatagi város nincs felkészülve. A vihar miatt a dubaji repülőtérre érkező gépeket is átirányítják más repülőterekre, ugyanakkor az induló járatok továbbra is közlekednek.

Dubajban ritka az áradás (Fotó: AFP)

Sok helyen csatorna sincs az utakon

Az Egyesült Arab Emírségekben található városra a Bloomberg szerint mintegy 120 milliméter csapadék hullott, ráadásul a száraz klíma miatt sok úton és házon nincs megoldva a víz elvezetése sem. Többen az utakon hagyták autóikat is, miután azok nem tudtak továbbhajtani a magas vízben.

A klímaváltozás hatására azonban Dubajnak is fel kell készülnie a szokatlan időjárásra, ugyanis

várhatóan egyre gyakoribb lesz a szélsőséges időjárás a Közel-Keleten is.

A Dubajt elárasztó esőzések egyébként egy nagyobb vihartrendszer részei, mely szerte az Arab-félszigeten pusztított, köztük Ománban, ahol 18 halálos áldozatot is követelt.

Az eső várhatóan kedd estére állhat le. Az iskolák többségét bezárták a vihar előtt az Egyesült Arab Emírségekben és azok a közalkalmazottak, akik megtehették, otthonról dolgoztak kedden. A hatóságok tartálykocsikat is küldtek az utakra, hogy elszivattyúzzák a vizet.