Joe Biden amerikai elnök felszólította Katar és Egyiptom vezetőit, hogy a gázai tűzszünetről szóló tárgyalások részeként tegyenek meg mindent a Hamász túszainak szabadon bocsátása érdekében – közölte a Fehér Ház. Washington, Doha és Kairó hónapok óta közvetít, hogy létrejöjjön a fegyverszünet a Gázai övezetben.

A Hamász nemsokára elmondja, mi lesz a túszokkal / Fotó: Citizenside.com

Egyiptom, Katar és a Hamász képviselői hétfőn Kairóban találkoztak, és

a terrorszervezet várhatóan választ ad a túszok szabadon bocsátásával egybekötött második gázai tűzszüneti javaslatra.

Biden sürgette a két, az Egyesült Államokhoz igen közel álló arab vezetőt, hogy „tegyenek meg mindent a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátása érdekében, mivel ez az egyetlen akadálya az azonnali tűzszünetnek”. Egy a Hamászhoz közeli forrás elmondta, hogy hamarosan válasz születik a túszok elengedésével kapcsolatban.

Rijádban az amerikai diplomácia vezetője, Antony Blinken hétfőn azt mondta, reméli, hogy a Hamász kedvezően fog reagálni Izrael rendkívül nagylelkű ajánlatára.

Ez 40 napos tűzszünetet, valamint több ezer palesztin fogoly szabadon bocsátását tartalmazza a túszok szabadon bocsátásáért cserébe

– mondta a brit diplomácia vezetője, David Cameron, aki szintén a szaúdi fővárosban tartózkodott. A háború kezdete óta egyetlen egyhetes tűzszünetet vezettek be november végén.

Hétfőn Izrael újabb légitámadással sújtotta Rafah városát, ahova nemsokára a szárazföldi egységek is be akarnak vonulni. A WAFA palesztin hírügynökség értesülése szerint a Gázavárost is érő támadásnak 23 halálos áldozata van.