Katonai segélyek áradatát ígérik Ukrajnának - Lavinát indított el az amerikai képviselőház szombati döntése

Óriási katonai segélycsomagot jelentett be Rishi Sunak brit miniszterelnök. A britek több milliárd font értékben adnak katonai felszerelést és pénzügyi támogatást Ukrajnának az oroszok elleni háborúra. Ez lesz az Egyesült Királyság eddigi legnagyobb katonai támogatási csomagja.

Létfontosságú a katonai segély és a légvédelem megerősítése Ukrajna számára /Fotó: AFP

Létfontosságú a katonai segély és a légvédelem megerősítése Ukrajna számára

Rishi Sunak az Egyesült Királyság eddigi legnagyobb katonai segélycsomagját ígérte meg Ukrajnának hétfőn. A tervek szerint az Egyesült Királyság 400 járművet, több mint 1 600 csapásmérő és légvédelmi rakétát, 4 millió lőszert, 60 hajót, valamint további 500 millió fontnyi katonai támogatást ad Ukrajnának ebben a pénzügyi évben az Oroszország elleni védekezésre. Utóbbi összeg kincstári tartalékokból származna, és lőszert, légvédelmet, brit fejlesztésű drónokat és mérnöki támogatást tartalmaz.

A csomag teljes értéke eléri a 3 milliárd fontot (1 369 milliárd forint) és légi, szárazföldi és tengeri segítségnyújtást is magában foglal.

A brit kormányfő a lépést azzal támasztotta alá, hogy „Ukrajna megvédése Oroszország brutális ambícióival szemben létfontosságú egész Európa biztonsága szempontjából.”

Vlagyimir Putyin nem áll meg a lengyel határnál, ha Oroszország megnyeri a háborút.

Az Egyesült Királyság eddig csaknem 12 milliárd font támogatást ígért Ukrajnának 2022 februárja óta, amelyből 7,1 milliárd font katonai segítségnyújtásra, a többi humanitárius és gazdasági támogatásra irányul.

Sunak kedden Lengyelországba látogatott, ahol kollégájával, Donald Tuskkal és a NATO főtitkárával, Jens Stoltenberggel egyeztet az európai biztonsági helyzetről. A kormányfő ezután Németországba utazik, ahol Olaf Scholz kancellárral folytat megbeszéléseket a témában.

Rishi Sunak kedden Lengyelországba látogatott Donald Tusk kollégájához / Fotó: Alastair Grant / POOL / AFP

A brit és a lengyel miniszterelnök először találkoznak országvezetőkként, és várhatóan a két ország közötti védelmi és biztonsági együttműködés elmélyítéséről tárgyalnak, például a Lengyelország felett vadászrepülőgépek esetleges járőrözéséről.

Jelenleg 400 brit katona tartózkodik teljes munkaidőben Lengyelországban, és körülbelül 8 ezren vettek részt Lengyelországban azon a NATO-hadműveleten, amely a szövetség legnagyobb hadgyakorlata volt a hidegháború vége óta – emlékeztetett a The Guardian.

Az amerikaiak után aktivizálódnak a németek is

Közben Olaf Scholz arra kérte az Egyesült Államokat, hogy szállítson legalább egy Patriot rakétaelhárító rendszert Ukrajnának a megtámadott ország légvédelmének megerősítésére. A Bloomberg úgy tudja, hogy a német vezetés Franciaországtól és Olaszországtól is a katonai támogatás növelését kéri. Görögországon és Spanyolországon is egyre nagyobb a nyomás fegyverek átadására.

Miközben Scholz a szövetségeseit arra ösztönzi, hogy adjanak több fegyvert az ukránoknak, ő maga továbbra is ellenáll a nagy hatótávolságú Taurus rakéták küldésének. A kancellár szerint, ennek leszállításával Németország akár háborús féllé is válhat, mivel az ukránok könnyen elérhetik vele Moszkvát vagy Szentpétervárt. Ez az érvelés azonban nem áll meg, mivel az ukránok már korábban is kaptak nagy hatótávolságú rakétákat, ráadásul mindeddig tartották magukat ahhoz a Nyugattal kötött megállapodáshoz, hogy Oroszország területén csakis ukrán fejlesztésű fegyverrel támadnak.

Mindenesetre a német vezetés a múlt héten egy harmadik Patriot-üteg, Hawk rakéták és más védelmi rendszerek küldését ígérte Ukrajnának. Ezzel a németek már a Bundeswehr Patriot-rendszereinek negyedét küldték Ukrajnába. Kijev április elején hetet kért ebből a szövetségeseitől, ám a maradék négy leszállítására még nem akadt jelentkező.

A képen egy Patriot rakétaindító állomás látható / Fotó: Ina Fassbender / AFP

Robert Habeck német gazdasági miniszter egy hétfői interjúban Ukrajna légvédelmének megerősítését nevezte a legsürgetőbbnek és "óriási segítségnek" jellemezte azt, ha az amerikaiak tudnának küldeni Patriotokat.

Mire elég a leendő amerikai támogatás?

Az elmúlt fél évben Ukrajna legnagyobb katonai segélyezője, az Egyesült Államok, teljesen leállította a szállításokat, mivel arról nem tudtak megegyezni a republikánusok és a demokraták. A kongresszus alsó háza végül megszavazott egy 61 milliárd dolláros támogatást szombaton, amit ha a szenátus is jóváhagy, akkor abból napok alatt megérkezhetnek az első fegyverek a megtámadott országnak, amire Ukrajnának égető szüksége van. A fél éves leállás alatt az ukránok fokozatosan csaknem kifogytak a lőszerből és rakétákból, a front az összeomlás határára került. Ezt kihasználva az oroszok hónapok óta nagy erőkkel bombázzák az ukrán erőműveket és a második legnagyobb várost, Harkivot.

Az amerikai támogatás valóban óriási segítséget jelent az ukránoknak, hiszen a honvédők az összeomlás szélén harcolnak eszköz hiányában, arra azonban kevés, hogy megfordítsa az erőviszonyokat az ukrán fronton . A győzelem, illetve a veszteség minimalizálása érdekében kritikus fontosságú, hogy más országok is támogassák az ukránokat.

A kapcsolatba lépett fegyvergyártókkal a szállítások felgyorsításáért. A szövetségesek vizsgálják a régi Patriot-rakéták újraengedélyezését is, valamint a jelenleg kiképzésre használt fegyverek és lövegek átadásának lehetőségét.