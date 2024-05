Az orosz-ukrán háború 801. napja – felturbózott bombákat küldenének Ukrajnába az amerikaiak

Az Amerikai Egyesült Államok védelmi minisztériuma sajtóhírek szerint fontos szerződést írt alá, amely az orosz-ukrán háború kimenetelét is befolyásolhatja. Az Unian ukrán hírügynökség tájékoztatása szerint a Pentagon a héten megállapodott a Scientific Applications and Research Associates (SARA) nevű céggel, a vállalat az együttműködés keretében az elektronikus hadviseléssel kapcsolatot érzékelők szerez be, és az ezekkel felszerelt nagy hatótávolságú célkövető fejeket épít be a JDAM-ER típusú, GPS által irányított siklóbombákba.

Jelentősen felfejlesztett JDAM bombákat vethetnek be hamarosan az orosz-ukrán háborúban / Fotó: Jeremie Kerns / AFP

A hírek szerint a szerződésben szereplő összeg 23,5 millió dollár (8,5 milliárd forint).

A feltételek között szerepel, hogy a felturbózott fegyverek egy része Ukrajna számára készül, azonban a Kijevnek szánt felszerelés mennyiségét és a szállításuk időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Szinten nem került napvilágra semmilyen adat az irányító egységekkel kapcsolatban. Azonban nem egy forradalmian új technológiáról van szó, hiszen a SARA először 2018-ban számolt be arról, hogy létre tudott hozni ilyen fegyvereket.

Az új szerződésről szóló hírek nem sokkal azt követően jelentek meg a sajtóban, hogy az amerikai védelmi minisztérium beszerzésekért és támogatásért felelős államtitkára, Bill LaPlante kijelentette, hogy az új amerikai gyártmányú GLSDB lőszerek a vártnál sokkal rosszabban teljesítenek az ukrajnai háborúban. A tárca szerint ennek azaz egyik fő oka, hogy az orosz hadsereg elektronikus hadviselési rendszere jól működik ellenük. Korábban ezek az orosz rendszerek okozták a nagy pontosságú Excalibur lövedékeke hatákonyságának jelentős csökkenését is. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy Washington is az elektronikus hadviselés terén erősítené meg fegyvereit.

A JDAM bombák (Joint Direct Attack Munition, magyarul Közös Közvetlen Támadó Lőszer) GPS-irányítású siklóbomba, melyet az Amerikai Egyesült Államokban terveztek és gyártanak. Kezdetben a már meglévő, hagyományos, nem irányított Mk-84 bombák átalakításával alkották meg a JDAM-et.