Mesterséges intelligencia az egészségügyben Az elmúlt évtizedekben a mesterséges intelligencia (MI) szinte az összes iparágat átformálta, az egészségügyet is megváltoztatta, beleértve az orvoslást, a betegellátást, valamint az egészségügyi fejlesztéseket is. Az MI-alapú rendszerek segítségével ma már könnyebben és gyorsabban lehet azonosítani a betegségeket, akár a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok elemzése, akár a betegségek kockázati előrejelzése alapján. Az egyedi betegadatok óriási segítséget nyújtanak az orvosoknak a személyre szabott kezelési tervek kialakításában, hiszen az MI könnyen és gyorsan rendszerezi a klinikai eredményeket, az evidenciákat, a genetikai adottságokat. A mesterséges intelligencia óriási mennyiségű egészségügyi adatot képes elemezni, így a szakemberek az egész világot érintő, globális előrejelzéseket alkothatnak, például a járványok terjedéséről. De az MI már ott van a műtőkben is, gondoljunk a számítógéppel tervezett műtétekre vagy a robotikai sebészeti beavatkozásokra. Az MI segítségével lehetővé vált a földrajzilag távol élő páciensek ellátása is, az okoseszközök és az MI kombinációja lehetővé teszi a páciens állapotának otthoni megfigyelését, ami segíti az idős vagy krónikus betegek gondozását és az időben történő beavatkozást. Összességében a mesterséges intelligencia segíti az egészségügyi rendszerek hatékonyságát, támogatja a kórházi működést és a betegellátáshoz nélkülözhetetlen információkhoz való hozzáférést.