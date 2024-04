O.J. Simpson 76 éves korában elhunyt – írja a Daily Mail. A lap korábban azt is megírta, hogy az egykori futballszár és filmszínész prosztatarákkal küzdött, aki kemoterápiás kezelésen vett részt Las Vegasban. A korábbi hírek arról szóltak, hogy az futballjátékos hospice-kezelésre is szorult, de ezt Simpson cáfolta.

Fotó: Ethan Miller/Getty Images

Az egykori sztár családja az X-en erősítette meg a hírt.

Április 10-én édesapánk, Orenthal James Simpson belehalt a rák elleni küzdelembe

– olvasható a posztban.

O. J. Simpson a hetvenes évek amerikai futballjának egyik legjobb futójátékosa volt. A Juice becenévre hallgató játékos (ezt a futóstílusa után kapta) először az egyetemen brillírozott, majd később NFL profi játékosává vált. 1969-ben elsőként választották ki a drafton (újonc játékosok börzéje), így a Buffalo Bills csapatához került. Karrierje során számos elismerést nyert el, például 1985-ben ő lett az első Heisman-trófea nyertes, akit beválasztottak a Pro Football Hall of Fame-be, vagyis a hírességek csarnokába. 1973-ban és két évre rá a National Football League (NFL) legjobb játékosának választották, hat alkalommal pedig a Pro Bowl-on játszhatott. O. J.. Simpson 1983-ban tagja lett a College Football Hall of Fame-nek is.

Simpson színészként nem futott be akkora karriert, mint sportolóként, de azért számos filmben szerepelt.

A nagyközönség láthatta a Csupasz pisztoly több részében, a Földi űrutazásban is szerepelt, de feltűnt a Pokoli toronyban is.

Nicole Brown és O. J. Simpson 1985. február 2-án kötött házasságot, öt évvel a férfi visszavonulása után. Két gyermekük született, Sydney Brooke Simpson és Justin Ryan Simpson. Kapcsolatuk hét évig tartott, amely alatt Simpson többször is bántalmazta a nőt. Nicole Brown végül 1992. február 25-én már el is akart válni a férfitól, ehhez be is adta a válókeresetet. A frigy felbontása sikeresen lezajlott, Simpson mégsem hagyta békén a nőt, válásuk után folyamatosan zaklatta őt.

Az új életet kezdő Nicole Brownt és újdonsült szerelmét, Ronald Goldmant holtan találták a nő Bundy Drive-i lakása előtt Los Angelesben. A nőt többszöri késszúrással valósággal kivégezték: elsősorban a fejét és a nyakát érték a késszúrások, de a kezén is voltak vágásnyomok.

Ebből arra lehet következtetni, hogy Brown védekezni próbált, de támadója sokkal erősebbnek bizonyult. A nő nyakát ért vágás ráadásul olyan mély volt, hogy a gégéje is láthatóvá vált, azaz valósággal lefejezték.

Cikkünk frissül.