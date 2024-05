Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, szerdán Magyarországra látogat a világ egyik leghatalmasabb embere, a kínai elnök.

A kínai elnök Magyarországon: így védik a világ egyik legfontosabb emberét – Hszi Csin-ping kínai Rolls-Royce-szal érkezik Orbán Viktorhoz / Fotó: GettyImages

Hszi Csin-ping kínai elnök már többször találkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel a 2012. november 15-i hivatalba lépése óta, legutóbb 2023 októberében Pekingben.

Azonban Kína vezetőjeként még sose járt Magyarországon.

A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy még 2009 októberében, mint a Kínai Népköztársaság alelnöke négynapos hivatalos látogatásra utazott Budapestre. Akkor fogadta őt Sólyom László köztársasági elnök és Bajnai Gordon miniszterelnök is, ráadásul a felek tizenöt kétoldalú egyezményt is aláírtak.

Kik kísérik el a kínai elnököt Magyarországra?

A mostani vizit jelentősége azonban jóval nagyobb, hiszen egyfelől Hszi Csin-ping immáron a kínai állam első embereként érkezik, Kína pedig az elmúlt 15 évben a világ egyik legerősebb országává nőtte ki magát. Ennek megfelelően pedig olyan betonbiztos védelem kíséri – Magyarországra is – a kínai elnököt, amilyenben legutóbb Ferenc pápának volt része. Nem megerősített sajtóhírek szerint a kínai delegáció több száz főből áll majd, köztük

Wang Yi külügyminiszter,

Lan Foan pénzügyminiszter,

Wang Wentao kereskedelmi miniszter,

illetve Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke

és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is.

Várható, hogy Hszi Csin-pinget felesége, Peng Li-jüan is elkíséri, már csak azért is, mert a kínai elnök európai körútjának párizsi állomásán is jelen van és hivatalos programot is visz. Látható tehát, hogy a legfontosabb kínai vezetőket fogadja Magyarország, így értelemszerűen a legmagasabb biztonsági protokoll lesz érvényben. Azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozatából lehet tudni, hogy tizenhat megállapodást már biztosan alá fognak írni a felek, két másikról pedig még egyeztetés zajik.

Milyen lezárások lesznek érvényben a kínai elnök látogatásakor?

Egyelőre keveset tudni arról, pontosan milyen útvonalon halad majd a kínai delegáció a magyarországi látogatása során, de ezeket kedden legkésőbb be fogják jelenteni az illetékes szervek, így mindenekelőtt a rendőrség és a Budapest Közlekedési Központ. Már csak a párizsi példa is azt mutatja, hogy kiterjedt lezárásokra kell készülni: a francia fővárosban a 6-os metró több állomáson sem áll meg, Orlynban (itt landolt az elnöki különgép) és Párizsban pedig egymást érik a rendőrség hatósági zárásai, amelyek már vasárnaptól életbe léptek és egészen kedd délig hatályosak.

Kik a testőrei a kínai elnöknek?

Ahhoz képest – vagy éppen azért –, hogy a világ egyik legvédettebb személyéről van szó, Hszi Csin-ping testőreiről kevés információ lelhető fel. Ezek alapján az viszont megállapítható, hogy a kínai elnök biztonságát a legendás és egyben hírhedt központi őrezred garantálja. Erről a kínai szervezetről azt kell tudni, hogy még 1950-es években jött létre és azóta (hellyel-közzel) töretlenül látja el szolgálatát. Ami nem más, mint a magas rangú kínai pártvezetők védelme, beleértve a minisztereket és az államtanács tagjait is, valamint az ő családtagjaikat.

A testőröket jellemzően a Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) képzi ki. Olyan történelmi eseményekben játszottak kulcsszerepet, mint az 1970-es években a négyek bandájának felszámolása. Igaz, 2015-ben megjelentek olyan hírek, amelyek szerint Hszi Csin-ping átszervezte a biztonsági szervezetet, de hogy ennek mik lehettek a mozgatórugói, az hivatalos forrásból nem ismert.

A kínai elnök autója: Hongqi N701

De nem csak a kínai elnöki testőrség különleges, hanem az őt szállító jármű sem. Hszi Csin-ping egy Hongqi N701 limuzint használ – igaz, a külföldi utak során előfordul, hogy az eggyel kisebb N501-et veszik igénybe –, amely impozáns méreteivel és esztétikájával egyszerre parancsolt tekintély és áraszt eleganciát.

Az N701 hat métert meghaladó hosszúsággal rendelkezik, súlya legalább 3,1 tonna. A karosszériája az ikonikus hongqi (vörös zászló) emblémákat büszkén viselő dizájnban csúcsosodik ki. A modell gyártása exkluzív, mindössze 50 darabot terveztek belőle. Részletes specifikációja titkos, de a találgatások szerint V12-es vagy V8-as motor, minimum 408 lóerővel hajtja. Erre szükség is van, hiszen masszív, rakétatámadást is elhárítani képes páncélzatot kell cipelnie, de vegyitámadás elleni rendszerrel is felszerelték.

Legalább 700 ezer dollárra, mintegy 250 millió forintra taksálják az értékét. A kínai elnök autója a francia elnöki találkozó során is megfigyelhető volt hétfőn, de az alábbi videó részletesen is bemutatja.

Talán nem véletlen, hogy a Hongqi N701-t gyakran úgy emlegetik, mint a kínai Rolls-Royce-t.

Azonban még így is eltörpül Joe Biden USA-elnök tíz tonnás, 1,5 millió dolláros Cadillacje mellett. A kínai elnöki autó 2022 júliusában debütált Kínában. Kiskereskedelemben nem kaphatók, ezt a típust kizárólag magas rangú kínai tisztviselők, köztük az elnök, a miniszterek és a Kommunista Párt Politikai Hivatalának tagjai használhatják, de a tuljdonukbe nem kerülhet. Éppen ezért aztán jóval exkluzívabbnak számítanak, mint a Rolls-Royce, a Cadillac vagy más, általában állami autóként használt márkák.

A Hongqi egyébként a First Auto Works, egy kínai autóiparióriás brandje, amely évente több millió autót, kisteherautót, terepjárót, teherautót, buszt és egyéb személy- és haszongépjárművet gyárt le.