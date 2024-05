Az izraeli háború 209. napja – hamarosan elkészül a gázai móló

A következő napokra elkészülhet az a gázai móló, amelyet évértékelő beszédében ígért meg Joe Biden amerikai elnök, és melynek célja humanitárius segítség eljuttatása a Gázai övezetbe.

Az amerikai hadsereg lassan elkészül a gázai mólóval / Fotó: Anadolu via AFP

Az első szállítmányok Ciprus felől – ahol Izrael átvizsgálja a segélycsomagokat – május közepén érkezhetnek meg leghamarabb, ám a móló legfeljebb őszig üzemelhet, amikor az időjárás változása miatt be kell majd zárni a rögtönzött kikötőt.

A gázai móló nem a leghatékonyabb módja a segélyezésnek

A létesítmény a Pentagon szerint már így is 320 millió dollárba került, ám sokak szerint nem is biztos, hogy szükség van rá. Gázába ugyanis mind az ENSZ, mind az Egyesült Államok szerint kamionnal lenne a legkönnyebb segélyt bejuttatni, és rengeteg megpakolt teherautó várakozik is a terület határán, ám azokat Izrael nem nagyon hajlandó beengedni – írja a Financial Times.

Az izraeli jobboldal tekintélyes része szerint ráadásul nem is lenne szabad addig beengedni a humanitárius segélyeket, amíg a Hamász szabadon nem engedni a még mindig fogságában tartott izraeli túszokat. Ezen véleményüknek pedig

sokszor a segélykonvojok útjának eltorlaszolásával adnak hangot, ami ellen a hatóságok sem lépnek fel túl határozottan.

A tengeri úton küldött segélyszállítmányok ráadásul félő, hogy nem lesznek sokkal hatékonyabbak, mint a levegőből ledobott csomagok, melyekből sok végzi a vízben, de olyan is volt, amelyik agyonütött palesztinokat.

Az amerikai kikötőbe érkező szállítmányokat a World Food Programme oszthatja szét a terület északi részén, miután az ENSZ palesztinokat segítő szervezetét, az UNRWA-t Izrael nem hajlandó beengedni az övezetbe, mondván, a szervezet számos munkatársa kapcsolatban állt a Hamásszal vagy a Palesztin Iszlám Dzsiháddal, ám Izrael nem bizonyította ezen állításait.

Az ENSZ márciusban arról számolt be, hogy Gázában mesterségesen előidézett éhínség van kilátásban, ám időközben a nemzetközi nyomás hatására történt némi előrelépés, amit kedden Banjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnökkel találkozva Antony Blinken amerikai külügyminiszter is elismert. Az amerikai diplomata szerdán arról is beszélt, hogy bár az előrelépés valós, azt fel kell gyorsítani és fenn kell tartani.