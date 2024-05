Ukrán bűnözőkkel tölti fel a hadsereget Kijev

Az ukrán parlament szerdán az ország hadsereg utánpótlásának biztosítása érdekében elfogadta az elítéltek önkéntes mozgósításáról szóló törvénycsomagot, amely értelmében bebörtönzött bűnözőket küldenének az előretörő orosz csapatok ellen.

Zelenszkijnek már ukrán börtöntöltelékekkel kell kiegészítenie a hadseregét / Fotó: AFP

A Politico értesülése szerint azok az elítéltek, akik a mozgósítás mellett döntenek, a helyi bíróságok szerződés alapján feltételesen szabadlábra helyezhetik katonai szolgálatért cserébe. Ha azonban ezután újabb bűncselekményt követnek el, le kell szolgálniuk a teljes büntetésüket.

A rabkatonáknak ráadásul addig kell harcolniuk, amíg Kijev be nem jelenti a leszerelést – ez pedig a háború végéig nem várható.

A csomag egyelőre kizárja az erőszakos bűncselekmények elkövetőit, például a gyilkosokat és az erőszaktevőket, valamint a drogdílerek és a hazaárulásért elítéltek sem csatlakozhatnak a honvédőkhöz.

A többi jelentkezőnek – amennyiben nem súlyos bűncselekményért ítélték el őket – egyetlen feltétel van: legfeljebb három év maradhat hátra a büntetésük lejártáig.

A hetek óta rájuk nehezedő társadalmi nyomás miatt az ukrán parlament végül a korrupció miatt elítélt politikusokat is feltette erre a listára, mivel az eredeti tervek szerint volt tisztviselőtársaikat is kiengedték volna a börtönből – bár kétséges, hogy nekik is a fronton kellett volna szolgálniuk.

A kormány eredetileg kiengedte volna a korrupt politikusokat is, hogy utána azok kényelmesen megszökhessenek a hadseregből. Ez többévnyi nyomozómunkát tett volna semmissé

– olvasható a kijevi székhelyű Korrupcióellenes Akcióközpont közleményében, amely a módosítást „keserű szájízű győzelemnek” nevezte, mivel a rabkatonák bevetésével sem értenek egyet.

A mozgósítás meghirdetésének hat hónapos késedelme után kétségbeesetten jelentkezőket kereső ukrán képviselők egyenesen az orosz Wagner csoport zsoldoscsapat könyvéből vették az ötletet – amely szintén lehetővé teszi az elítéltek számára, hogy katonai szolgálattal csökkentsék börtönbüntetésüket.

A törvényhozók azt remélik, hogy egy szabályozott, önkéntes folyamat lehetővé teszi Kijev számára, hogy akár 10 ezer elítéltet is mozgósítson a háborúra. Ám Volodimir Zelenszkij elnöknek még alá kell írnia a törvényt, mielőtt az hatályba léphet.