A megfogyatkozott ukrán hadsereg új toborzási módszert tesztel

Sokkal aktívabban toborozza az új katonákat az ukrán hadsereg. A fronton hiány van harcra fogható emberekből, miközben Oroszország egyre hevesebben támadja Szumi megyét és a donyecki térséget. Már az Instagrammon és óriásplakátokon is megjelentek toborzó hirdetések.

A megfogyatkozott ukrán hadsereg új toborzási módszert teszel / Fotó: AFP

Ne várja meg, amíg az ellenség eljön az otthonába! Pusztítsuk el együtt az ellenséget!

– olvasható az ukrán Da Vinci Farkasai zászlóalj toborzó hirdetésében.

Volodmir Zelenszkij is a toborzás fontosságát hangsúlyozta és közölte, hogy már 31 ezer ukrán katona halt meg a fronton a háború kirobbanása óta. Az Unian ukrán portál szerint ez a szám bőven alul becsült.

Eközben a fronton harcoló csapatok folyamatosan erősítés kérnek Kijevtől. A harcra fogható katonák fogynak, akik élnek azok kimerültek. A harc folytatása érdekében az ukrán kormány kiegészítette több pénzt önt a hadseregekbe, törvényeket módosít és próbálja rávenni a külföldre menekült ukránokat, hogy térjenek haza.

Ukrajnai háború: senki sincs biztonságban, feleségeik jelentik fel a sorozás elől bujkálókat A hősi halál szerintük olcsóbb, mint a válóper. Oroszországhoz hasonlóan Ukrajnában is a családi problémák hidegvérű megoldásává vált a hadkötelesség.

Hiába a folyamatos toborzás, az újoncokkal nem a legjobb munkaerő az egyik parancsnok szerint. Az önkénteseknek nincs megfelelő képzettsége, a kiképzésük túl sok időt venne igénybe.

Sokan jönnének harcolni, de ezek az emberek nem katonák. Jelentkeznek és feltételeket szabnak. Ők akarják eldönteni, hogy melyik egységbe kerüljenek, meg akarják válogatni a parancsnokaikat. Ez nem így működik

– mondta a Da Vinci Farkasai parancsnoka, Szergej Filimonov hadnagy.

Da Vinci Farkasai

A Da Vinci Farkasai az egyik leghíresebb zászlóalj az ukrán hadseregben. Hatékonyságukról, szervezettségükről és motiváltságukról ismertek. Az egység a nevét az első parancsnokáról, Dmitrij "Da Vinci" Kotsjubailóról kapta, aki 2014-ben otthagyta a művészeti iskolát, hogy Oroszország ellen harcoljon. A férfi tavaly halt meg Bahmutnál, temetésén az ukrán hadsereg főparancsnokai mellett még Volodimir Zelenszkij is részt vett. A kijevi toborzóközpont előterében Da Vinci portréja köszönti a jelentkezőket.

A zászlóalj hivatalos neve az Ukrán Fegyveres Erők 59. Motorizált Lövészdandárja. Az egységben több önkéntes is harcol, színészek, futballultrák, és még egy egykori gyerekorvos is van a sorai között. A zászlóalj és tagja nagyon népszerűek a közösségi médiában, az Instagram oldaluknak 50 ezer követője van. A katonák együtt és egymásért is harcolnak, nagy az összetartás közöttük. A parancsnokok tapasztalt vezetők, jó taktikai készségekkel. A Da Vinci Farkasai híres arról, hogy nagyon kevés embert veszít a harcokban. Az egység egy veteránja a jelenlegi vezetőt, Filimonovot a legjobb parancsnoknak nevezte, aki alatt valaha szolgált.

Az ukrán önkéntesek a legnagyobb számban Da Vinci Farkasaihoz jelentkeznek, már legalább ezer csatlakozási kérvényt kaptak. Az új tagok elmondták, hogy azért csatlakoztak az egységhez, mert a közösségi médiás tartalmaik meghozták az elszántságukat a harchoz.

Senkit nem hoztak ide erőszakkal. Itt mindenki egyenlő félként kezeli a másikat. Olyan emberekről van szó, akik a hazánkért akarnak harcolni

– mondta az egyik újonc, Dmitrij Zsarcsenko, aki a háború előtt egy európai cég marketingvezetője volt.