Átadták a Gebrüder Weiss logisztikai konszern nagyszabású beruházását Dunaharasztiban. A logisztikai központ regionális szinten a legnagyobb léptékű bővítés a maga 10 ezer négyzetméteres területével, amelyet átrakóraktárral és logisztikai magasraktárral, valamint irodákkal láttak el.

A Dunaharasztiban található logisztikai központ a legmodernebb technológiákat alkalmazza. A képen Wolfram Senger-Weiss, Varga Bálint és Thomas Schauer látható / Fotó: Németh Anita / Mediaworks

Az áruk be- és kiszállítása egyszerre akár száz kamionból is lehetséges. A komplexum ráadásul egyedülálló, innovatív technológiákat alkalmaz: az áruk tárolását, mozgatását is automatizált rendszerekkel biztosítják. Az új logisztikai komplexummal a vállalat Dunaharasztiban található telephelye 32 ezer négyzetméterre, a magyarországi hálózata pedig 100 ezer négyzetméterre bővült.

Wolfram Senger-Weiss, a logisztikai konszern igazgatótanácsának elnöke kiemelte Magyarország központi szerepét a Gebrüder Weiss Holding AG (GW) európai tevékenységében.

Központi fekvése miatt Magyarország Nyugat-Európa, valamint az Adria, a Fekete-tenger és a Balkán régió közötti áruforgalom fordítókorongja.

A vállalat a folyamatfejlesztésre koncentrált az elmúlt két évtizedben, ami az árbevételen is meglátszik. A konszern üzleti forgalma 2020-ban 1,7 milliárd, 2022-ben 3, 2023-ban pedig 2,5 milliárd euró volt. A vezető további növekedésre számít.

Wolfram Senger-Weiss az AutoStore-ba való betárolás folyamatát figyeli / Fotó: Gebrüder Weiss

Wolfram Senger-Weiss a Világgazdaságnak kiemelte, hogy a logisztikai szolgáltatások teljes körét lefedik hazánkban a nemzetközi és országon belül szállítástól a raktározáson át a digitális csomagkövetésig. A konszern vezetője elmondta, hogy többnyire elektromos szállítóeszközöket használnak, így szinte kibocsátásmentesen tudnak szolgáltatni. Érdeklődéssel figyelik, hogy Budapestnek légiforgalmi kikötőként egyre jelentősebb az elosztói szerepe a régióban, ami potenciális fejlődési lehetőséget nyújt az ágazatnak.

Wolfram Weiss lapunknak azt is elmondta, hogy

nagy lehetőséget lát Kína magyarországi befektetéseiben, ugyanis azok új megrendeléseket jelenthetnek a GW-nek. Kiemelte azt is, hogy az ipari termelés, különösen az autó- és az elektronikai ágazat növekedésével a logisztikai szolgáltatások iránti kereslet bővülésére számít.

Thomas Schauer, a GW közép- és délkelet-európai regionális vezetője hazánk régióban betöltött, meghatározó szerepét hangsúlyozta. Sok olyan áru érkezik hazánkba, amelyeket a környező országokba, Szlovákiába, Szerbiába, Csehországba, valamint Németország Ruhr-vidékére továbbítanak.

A raktár jelenleg félig kihasznált /Fotó: Németh Anita / Mediaworks

Varga Bálint, a GW Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy ez az egyetlen olyan épület hazánkban, amelyen átmegy egy vármegyehatár, ugyanis az épület egyik része Budapesthez, a másik pedig már Pest vármegyéhez tartozik.

Az ügyvezető a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy

a február óta működő új épület kihasználtsága jelenleg 50 százalékos, de biztos abban, hogy öt-tíz éven belül teljes gőzzel üzemel majd.

Mint mondta, a logisztikai piacot tekintve a szolgáltatók a két évvel ezelőtti csúcshoz képest 10-20-30 százalékos éves visszaesést szenvedtek el mára. Kiemelte, hogy ezen a piacon rugalmasnak kell lenni, amit alátámaszt az is, hogy a Covid hatalmas visszaesést jelentett, utána viszont nagyon gyors bővülést tapasztaltak. Jelenleg a gyűjtőszállítmányozás a fő tevékenységük, jellemzően kész árukat szállítanak.

Varga Bálint lapunknak arról is beszélt, hogy a GW-nek oroszországi érdekeltsége is van, ám az jelenleg takaréklángon működik.

A jövőt firtató kérdésünkre a vezető elmondta, hogy

az ázsiai gyártók erősödése miatt nagy a bizonytalanság a piacon. Az európai cégek versenyképessége hosszú távon csökkenni fog, mert a távol-keleti gyártók a hazájuk szolgáltatóit részesítik előnyben.

Ez most még nem érezhető, így a logisztikában sem – magyarázta. Megvilágította viszont azt is, hogy Európában ezekre a szolgáltatókra is ugyanaz a szabályozás vonatkozik, mint másokra, így az ázsiai szolgáltatók versenyelőnye itt eltűnik.

Milyen újdonságokat tud a Dunaharasztiban átadott logisztikai központ?

A raktárban a be- és kirakodáskor cargometert használnak, ami azt jelenti, hogy rakodás közben két kamera „letapogatja” az árut: meghatározzák a súlyát, a kiterjedését, videót és fényképet, valamint háromdimenziós ábrát készítenek róla. Ezeket az adatokat a megrendelő bármikor lekérheti elektronikusan. A rendszer legfőképpen azért hasznos, mert lehetővé teszi a járművek és konténerek optimális helykihasználását.

Kamerák határozzák meg a csomagok paramétereit, időt spórolva a raktárosoknak / Fotó: Németh Anita / Mediaworks

Másik, a logisztikában egyedülálló, jövőt idéző újdonság az AutoStore rendszer, azaz a robotizált kisáruraktár. Ebben a szállítást és elhelyezést intelligens, önjáró robotok végzik, amelyek felosztják maguk között a feladatokat. Itt nem polcokat használnak, hanem legfeljebb 30 kilogrammig megrakott műanyag ládákat, amelyeket tizenhat, kerekeken gördülő robot alumínium vázrendszeren továbbít a munkaállomásokhoz, a dobozok ki- és betárolásához. Ez a technológia egyrészt kiváltja a szűkösen elérhető munkarőt, másrészt helytakarékosabb tárolást tesz lehetővé, harmadrészt pedig megspórolja azt az időt, amíg a raktáros az adott áruért sétálna.

A Gebrüder Weiss AutoStore rendszerében robotok szállítják a dobozokba pakolt csomagokat / Fotó: Gebrüder Weiss

Varga Bálint a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Budapesten teljesen, vidéken pedig 50 százalékban emissziómentesen tudnak szállítani.

A vezető kihívásként jelölte meg az elektromos teherautók töltését. Kevés hely rendelkezik ugyanis 400 amperes töltőkkel, ráadásul az áram nagyon drága.

Próbálkoznak a bevonásával, tervük, hogy nemsokára az összes fogyasztás 40 százalékát napenergiával biztosítsák.

A Gebrüder Weiss Kft. következő nagy beruházása 2026-ra várható, amikor Győrben önálló logisztikai létesítményt adnak át.