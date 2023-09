További tíz e-furgon beszerzéséről írt alá megállapodást Varga Bálint, a Gebrüder Weiss Kft. ügyvezetője Bagyó Dáviddal, a Ford Magyarország Ford Pro márkaigazgatójával, és ezzel megduplázza elektromos közúti flottáját. Az összességében közel egymilliárd forintos beruházással a GW Budapesten és négy magyar nagyvárosban károsanyag-kibocsátás nélkül kézbesít küldeményeket – írja közleményében a fuvarvállalat.

Új elektromos furgonok érkeznek a Gebrüder Weisshez.

Fotó: Gebrüder Weiss

Varga Bálint az eseményen elmondta, hogy a társaság egy három hónapos teszt pozitív tapasztalatai alapján döntött úgy, hogy kiszélesíti az elektromos hajtású fuvarozási technológia alkalmazását. Ebben az időszakban az e-furgonok végezték a társaság fővárosi házhozszállítási feladatainak a 85 százalékát. A hét minden napján dolgoztak, Budapest sűrűn lakott kerületeiben havonta 24 ezer kilométert tettek meg.

A napi futást egyetlen töltéssel teljesítették.

A próbaidőszakban több mint 15 tonna üvegházhatású gáz kibocsátását tették feleslegessé. A társaság Budapesten és négy magyar nagyvárosban a tágabb értelemben vett belvárosi zónákban kézbesíti a küldeményeket elektromos járművekkel. A nyáron Magyarországon elsőként tesztelt hidrogénmeghajtású járművet, és a technológia legkorábbi szakaszaiban használja az elérhető megoldásokat, köztük az LNG- és a CNG-meghajtást is. A társaság fejlesztési terveiben a következő lépés a legalább 250-300 kilométer hatótávú elektromos járművek beszerzése lesz, amelyekkel Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza is kiszolgálhatóvá válik. Nemrég a Gebrüder Weiss hidrogénhajtással való ismerkedéséről is beszámolt a Világgazdaság, két megközelítésben is.

Bagyó Dávid a megrendelés aláírása után a cége által kínált, E-Transit hatótávolsága és teljesítménye kapcsán ismertette, a járművet a kategória legnagyobb akkumulátorával szerelték, egy berendezés pedig az autó áramforrásaként is használható. A Ford Pro digitális szolgáltatásai például növelik az autók rendelkezésre állási idejét és csökkentik az üzemeltetési költségeket.

A lauterachi (Ausztria) székhelyű Gebrüder Weiss Holding AG globális, teljes körű szolgáltatást nyújtó logisztikai vállalat mintegy 8400 munkavállalót foglalkoztat, és 180 saját tulajdonú telephellyel rendelkezik. Tavalyi forgalma 3 milliárd euró volt. A tavasszal hatalmas beruházást indított Dunaharasztiban.