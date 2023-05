Tavaly augusztusban Oleg Patsulya, egy Miami mellett élő orosz állampolgár levélben keresett meg egy orosz légitársaságot: felajánlotta, hogy segít neki a nyugati gépekhez szükséges alkatrészek beszerzésében. Az ellene indított per múlt pénteken kezdődött egy floridai bíróságon.

Boeing-üzem Washington államban.

Fotó: First Class Photography

Patsulyát és üzleti partnereit csütörtökön tartóztatták le, azzal vádolva őket, hogy megsértették az amerikai kiviteli korlátozásokat, továbbá pénzmosásban vettek részt – számol be róla The New York Times. Moszkva Ukrajna ellen indított inváziója óta több mint negyven ország vezetett be büntetőintézkedéseket a támadó ország ellen, szankciókkal sújtották az orosz légitársaságokat is.

Az intézkedések bevezetésekor még úgy tűnt, hogy az orosz légi közlekedés nem bírja sokáig, hamarosan összeomlik. Aztán szép lassan kiderült, hogy a nyugati légitársaságoktól rekvirált gépek azért úgy-ahogy a levegőben tarthatók – nagy kérdés volt, hogy alkatrész-utánpótlás híján hogy lehetséges ez.

A The New York Times most vette a fáradságot, és átnyálazta az orosz importstatisztikákat, amelyeket az Import Genius nevű adatszolgáltató gyűjtött össze. Ezekből kiderült, hogy

az elmúlt évben több millió dollár értékben vásároltak orosz légitársaságok a Biden-adminisztráció által tiltólistára helyezett alkatrészeket illegális hálózatokon keresztül.

Például olyanon, amelyet a most perbe fogott Oleg Patsulya üzemeltetett. A rendszer közel-keleti és ázsiai fedőcégeket, szabadkereskedelmi zónákat használt a tranzakciók lebonyolításához és elfedéséhez például Kínában vagy az Egyesült Arab Emírségekben.

Kannibál repülők

Az adatok szerint több mint ötezer szállítmány érkezett ily módon Oroszországba az egyszerű csavaroktól kezdve a Honeywell által gyártott 290 ezer dollár értékű hajtóműindító berendezésig.

Az illegális tranzakciók összértéke 14,4 millió dollár, ebből 8,9 millióval részesedtek a Boeing logós alkatrészek-részegységek, a többi az Airbusé.

Az amerikai lap által megszólaltatott szakértők szerint könnyen lehet, hogy ezek egy része külföldi, európai viszonteladók raktáraiban parkolt, nem közvetlenül az Egyesült Államokból szállították őket.

Az amerikaiak persze igyekeznek védeni a mundér becsületét, mondván, a szankciók igenis hatásosak, az oroszok arra vannak kényszerítve, hogy kannibalizálják nyugati gépeiket, donorként használják a lerongyolódottabb darabokat – így az alkatrész utánpótlás igenis véges.

A háború megindítása előtt az orosz légiipari import 3,45 milliárd dollár körül alakult évente, az invázió után ez 286 millió dollárra zuhant.

A legnagyobb szállítóvá Kína vált, őt India követi. Egy légiipari adatszolgáltató, a Cirium becslései szerint a használatban lévő orosz egyfolyosós gépek száma 2021 nyara és 2022 nyara között 16 százalékkal csökkent. A nagyobb, nemzetközi utakhoz használt, kétfolyosós gépek száma 40 százalékkal esett vissza.

A Cirium adatai szerint májusban több mint 21 ezer járat indul az orosz relációban, ezek felét orosz légitársaságok üzemeltetik. A legnagyobb forgalom az orosz leszállópályák és Közép-Ázsia, Törökország, az Emírségek, Egyiptom, Kína és Thaiföld repülőterei között zajlik.