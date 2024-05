Az üzemanyag iránti kereslet növekedése a felére zuhanhat az idén, a második félévben zsugoríthatja a finomítók árrését, mivel egyre terjednek az elektromos autók (EV) Kínában és az Egyesült Államokban, a benzinfogyasztás pedig a tavalyi megugrás után visszatér a normálishoz.

Az amerikai finomítók idén eddig jó haszonkulccsal dolgoztak / Fotó: AFP

A Wood Mackenzie tanácsadó cég hétfőn nyilvánosságra hozott előrejelzése szerint az üzemanyag-kereslet várhatóan mindössze napi 340 ezer hordóval, 26,5 millió hordóra emelkedik.

Ez a legalacsonyabb növekedés 2020 óta,

és csupán a fele a tavaly 700 ezer hordósnak. Az ok, hogy Kína közel jár a kereslet csúcspontjához, az Egyesült Államok pedig már meg is haladta azt.

„Egyre több elektromos autó kerül forgalomba az Egyesült Államokban és Kínában. Emiatt utóbbi esetében a kínai benzinigény csupán napi tízezer hordóval nő az idén” – nyilatkozta a Reutersnek Sushant Gupta, a Woodmac elemzője.

Hasonló következtetésre jutott a norvég Rystad Energy független energetikai tanácsadó is. A globális üzemanyag-keresletet napi 26 millió hordóra, a növekedést 300 ezer hordóra teszik, mondta a hírügynökségnek Mukesh Sahdev elemző.

Kínában kel el az EV-k fele

Sokáig Kína pörgette a globális benzinkeresetet, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) előrejelzése szerint azonban az idén ott talál majd gazdára a világon összesen eladott EV-k több mint fele.

A Kínában eladott autók 45 százaléka elektromos lesz idén / Fotó: Getty Images

A csökkenő áraknak és az emiatt növekvő igényeknek köszönhetően az IEA szerint az idén eladott autók 45 százaléka EV lesz Kínában, 25 százaléka Európában és több mint 11 százaléka az Egyesült Államokban.

Kína így is a világ legnagyobb kőolajimportőre marad,

a benzinfogyasztás a világ második legnagyobb gazdaságában az idén a China National Petroleum Corp (CNPC) prognózisa szerint 1,3 százalékkal, vagyis kétmillió tonnával, 165,1 millió tonnára nő – ez napi 3,8 millió hordót jelent. A legnagyobb kínai finomító, a Sinopec kutatási egysége ennél jóval optimistább, ők 1,7 százalékos, vagyis hárommillió tonnás növekedésre és 182 millió tonnás éves fogyasztásra számítanak.

Most India viszi a prímet

Az autóeladások gyors emelkedése, a jelentős és a kevés EV miatt ezúttal India és Indonézia hajtja az üzemanyag iránti keresletet. Az indiai fogyasztás kormányzati becslések szerint rekordot dönt majd 39,2 millió tonnával (napi 908 ezer hordóval) a 2025 márciusával záródó pénzügyi évben. Ez 5 százalékos növekedés az ideihez képest.

Az Egyesült Államokban várhatóan az idén is a tavalyihoz hasonló marad a fogyasztás, ami napi 376 millió gallont (8,94 millió hordót) jelent. Ennek eredményeként az amerikai finomítói árrések várhatóan nyomás alatt maradnak a nyári autós csúcsszezon után is a Woodmac és a Rystad elemzői szerint is.

Indiában rekordot dönt idén az üzemanyag-fogyasztás / Fotó: Shutterstock

Európában az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is napi ötvenezer hordós, vagyis 2,3 százalékos növekedésre számítanak a szakértők, ami 2,19 millió hordót jelent naponta. Az európai finomítók árrését nem csupán a stagnáló kereslet fenyegeti, hanem az erősödő verseny is a nigériai Dangote részéről, amelynek egy éve felavatott új, lekki üzeme a legnagyobb a két kontinensen. Teljes működése esetén várhatóan napi 650 000 hordó kőolaj feldolgozására lesz képes.

Jól keresnek a finomítók

A benzin haszonkulcsa az Egyesült Államokban és Ázsiában 85 százalékkal nőtt az idén, a hónap elején az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) esetében hordónként 29, a Brentnél 13 dollárt tett ki. (Egy dollár 362 forint.)

A haszonkulcs növekedését több tényező okozta: ázsiai és amerikai finomítók leállása, a szállítási költségek emelkedése a vörös-tengeri káosz miatt, valamint az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán támadások.