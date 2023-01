Kedden érkezett a hír, hogy a Rába Járműipari Holding közgyűlése Palkovics Lászlót, az Orbán-kormány volt technológiai és ipari miniszterét, a cég főtulajdonosának, az N7 Védelmi Holdingnak a vezérigazgatóját választotta meg felügyelőbizottsága elnökéül. A VG a személyi változás következményeiről, illetve a cégcsoportnál végbemenő változásokról kérdezte Hetzmann Bélát, a Rába vezérigazgatóját.

Fotó: Anre Media

Hogyan érinti a változás a cég működését? A szorosabbá váló kapcsolat az N7 Holding vezérigazgatójával segíthet a Rábának a védelmi ipari klaszterbe történő közvetlenebb integrációban?

Az N7 vezetésével eddig is kiváló kapcsolatban voltunk, mindazonáltal Palkovics László személye, széles körű tapasztalata biztosan hozzájárul majd a Rába csoport további sikereihez. A honvédelmi szegmens egy speciális terület, elsősorban a Magyar Honvédség közvetlen megrendeléseit takarja. Itt szükségesnek látom egy tévhit eloszlatását.

A Rábát tíz emberből kilenc katonai beszállítócégnek és járműgyártónak tartja, miközben a cég lassan 25 éve (!) nem gyárt saját járművet.

Katonai szállítójárművek összeszerelésével – a MAN, illetve a Rheinmetall MAN Military Vehicles alkatrészeiből – foglalkozott ugyan 2003. és 2018. között a cég a honvédség megrendelésére, saját hozzáadott értéket azonban csupán a Rába-futóművek és a vasszerkezetekből álló felépítmények képviseltek. Azóta megrendelések hiányában ez a tevékenység is megszűnt. A cégcsoport árbevételében a védelmi ipari szegmens az elmúlt öt évben sosem érte el a 10 százalékot. A hadiipari járművekbe szánt futóművek fejlesztési és gyártási kompetenciája ugyanakkor rendelkezésre áll, az összeszerelési tevékenységhez szükséges alkalmasság szükség esetén pedig egy jól behatárolható időintervallumon belül visszaépíthető.

Az ön vezetése alatt a Rábánál megújultak az üzemi gyártósorok. Milyen új gépeket szereztek be, és milyen változásokat mutatnak a gyártócsarnokok? Milyen kézzelfogható eredményeket hoz a korszerűsítés?

A Rába csoport egy központi holdingból és annak leányvállalataiból áll. Az általam vezetett Rába Járműipari Holding a tulajdonosa a csoport majdnem teljes ingatlanvagyonának, egyben kizárólagosan tulajdonolja a főként futóműveket és futómű főalkatrészeket, valamint vasszerkezeteket gyártó Rába Futómű Kft.-t (Győr, Sárvár), az elsősorban autóipari beszállító Rába Járműalkatrész Kft.-t (Mór, Esztergom), a jelenleg az úgynevezett H szériás katonai logisztikai járművek szerviztevékenységét ellátó Rába Jármű Kft.-t (Győr) és a tavaly felvásárolt, mezőgazdasági hajtóműveket gyártó Rekard Kft.-t (Győr).

A holding igazgatósága 2021 tavaszán egyértelműen meghatározta a csoport stratégiáját, amely

a súlypontokat a nagy haszongépjárművek, elsősorban az offroad (terepjáró), valamint a mezőgazdasági futóművek és futómű-főalkatrészek fejlesztésére és gyártására, ezzel párhuzamosan a Rába Fejlesztési Intézet megerősítésére, valamint a Rába 125 éves története során mindig is jellemző erős, külső technológiai partner bevonására helyezte.

A célok eléréséhez egyrészt szinte teljesen újra kellett szerveznünk a termelést a győri csarnokokban, másrészt el kellett indítanunk a komplett technológiai lépéssorokat biztosító gépek és berendezések cseréjét. A gép-, illetve eszközbeszerzések lényegében a teljes termelési vertikumot lefedik.

A modernizáció az összes leánycéget érinti, de a legradikálisabb változtatásokra Győrben, a központi telephelyen került és kerül sor.

Itt a beruházások a futómű és futómű főalkatrészek gyártósoraira fókuszálnak, de indultak beruházások a Rába Járműalkatrész Kft. móri telephelyén és a Rekard győri üzemében is. A technológia megújítása mellett fontosnak tartjuk az energiaellátás diverzifikációjának megteremtését,

energiaintenzív termelésünk legalább részben saját termelésű, megújuló energiával történő ellátását is.

Bár a folyamatok még nem zárultak le, a hatékonyságnövelés és az energiamegtakarítás egyértelműen mutatkozik már, és jól látható a csoport első három negyedéves eredményében is.

A harmadik negyedéves eredmények meglepően kedvezők voltak, főleg ami a bevételek növekedését illeti. Folytatódott-e a javuló tendencia az év végén?

A harmadik negyedévre valóban büszkék vagyunk a kollégáimmal. Egy termelő vállalat valódi teljesítményét az üzemi eredmény (EBIT) méri leginkább, ez az eredmény a Rába csoport esetében 2022 első három negyedévében meghaladta az egymilliárd forintot, ami, figyelembe véve a vevők által át nem vállalt, igen jelentős energiaköltség-többletet, azt mutatja, hogy

a csoport időarányosan az elmúlt évek messze legmagasabb üzemi eredményét érte el.

Célunk, hogy a további átalakításokat az eredménytermelő képesség megtartása, sőt javítása mellett hajtsuk végre ezután is.



Folytatódott-e a költségek növekedése év végén is, továbbra is kínozza-e a céget a munkaerőhiány?

A Rába Holding tőzsdei jelenléte miatt specifikus részletekről nem tudok beszámolni. A nyilvánosan hozzáférhető adatok alapján viszont kijelenthetem, hogy az energiaárak az év végén és azóta is csökkenő trendet mutatnak, a munkaerőprobléma pedig országos szinten továbbra is jelen van.

Az energiára vonatkozó kérdés esetén nem tudok elmenni amellett a jelenség mellett, amelyet szinte minden beszállító cég meg fog erősíteni. Ez pedig az a vevői magatartás, hogy amikor az egekben volt a villamos energia ára, azt kommunikálták a beszállítóiknak, bizony a szükséges villamosenergia-mennyiséget tőzsdei forward (határidős) termékek megvásárlásával kellett volna lefedni a magas energiaárakat megelőző időszakban.

Most pedig, hogy az energiaárak jelentősen csökkentek, minden vevő azt nehezményezi, hogy miért kellett forward ügyleteket kötni, miért nem vesszük meg a villamos energiát most, a kedvező napi áron.

A termelő vállalatok azonban nem tőzsdei spekulánsok, amíg az energia ára nem stabilizálódik újra, ez a kérdés számos vitához és jelentős költségnövekményhez vezethet még.



Ön a CSABAcasttól érkezett a Rábához. Előző cégénél multikkal épített ki beszállítói kapcsolatot (Miele, BMW, Daimler, VW csoport – benne a magyar Audi). A Rábánál is értek-e el hasonló sikereket? Mit emelne ki eddigi rábás pályafutása legfontosabb eredményeként?

A Rába csoport esetében a CSABAcasthoz képest egy sokkal komplexebb rendszerről beszélünk. Itt én az anyavállalat, a Rába Járműipari Holding vezetője vagyok, a leánycégek élén ott állnak az ügyvezető kollégák, továbbá a holdingban működik egy stratégiai értékesítési csoport, a vevőkkel történő kapcsolattartás, kapcsolatépítés, új vevők elérése elsősorban az ő feladatuk. Ettől függetlenül részt veszek a kiemelt vevők kezelésében, a lehetséges új partnerek felkutatásában.

A magam részéről egy erős, kiemelt referenciákkal és know-how-val rendelkező, külső technológiai partner bevonását tartom az egyik legfontosabb feladatomnak. Ennek érdekében mintegy tucatnyi céggel vettük fel a kapcsolatot az elmúlt másfél évben, idővel kiderül majd, hogy milyen sikerrel jártunk.

A mintegy másfél éves munkámat önállóan, csak az én személyemhez kötve, nehéz értékelni. Inkább csapatmunkáról beszélnék. Meggyőződésem, hogy

sikerült egy nagyrészt új, motivált, jól képzett, nyelveket beszélő felső és középvezetői réteget felépíteni, a csapatnak tagja számos korábbi Rába-munkavállaló és több kívülről érkezett szakember is.

Ez a szervezeti változás a jövő sikereinek az egyik alapköve. Ez az új gárda megértette a stratégiát, azonosult a célokkal, és kidolgozta a stratégia megvalósítását biztosító operatív teendőket, amelyeknek a végrehajtása megkezdődött.

A kidolgozott stratégia a Rába Modernizációs Program 2025 elnevezést kapta,

a szükséges változtatásokat, fejlesztéseket, beruházásokat az egyes cégekre, szervezetekre, azon belül a gyártócsarnokokra, sőt egészen gépekre lebontva dolgoztuk ki, a végrehajtás pedig már 2021-ben megkezdődött.

Ennek a munkának az eredményei már a számokban is tükröződnek, de igazán markánsan a 2024. év végére, 2025 első fél évére várjuk a hatását.



Mit szeretne elérni a Rábával mondjuk ötéves távlatban? Mivel lenne elégedett?

Az igazgatóság által meghatározott fő feladat a Rába csoport, tehát az anyacég és a leánycégek átalakítása egy olyan rendszerré, amely minden szinten megfelel a 21. század követelményeinek. Ez az én fő célom is, ezt valósítjuk meg a kollégáimmal. Számokat, százalékokat megint csak a tőzsdei jelenlét miatt nem mondhatok, de nyilvánvaló cél a technológiai folyamatok optimalizálásának lezárása, az elmúlt években elmaradt, de szükséges beruházások megvalósításának befejezése, a hatékony termelés által pedig

az iparágban elfogadott, megszokott árbevétel-arányos EBIT elérése.

Egy számokban kevésbé mérhető, de rendkívül fontos cél az is, hogy Győrben a Rábánál dolgozni ugyanazt a státuszt jelentse, mint harminc-negyven évvel ezelőtt, vagy más szóval, minden Győrben munkát kereső munkavállaló legalább ugyanolyan értékes munkahelynek tekintse a Rába csoportot, mint bármely a városban tevékenykedő multi- vagy egyéb céget.