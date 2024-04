Szerző: Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője

Múlt hét pénteken hatalmasat zuhant az adatközponti szervereket gyártó Super Micro Computer árfolyama. Pedig lényeges hír nem érkezett, mindössze annyi történt, hogy a vállalat bejelentette az első negyedéves gyorsjelentésének időzítését. Nem közöltek semmilyen adatot, ami negatív hangulatot kelthetett volna, mégis több mint 23 százalékos eséssel zárta a napot a vállalat.

Fotó: Shutterstock

Az esést érdekes módon nem egy negatív hír okozta, hanem a pozitív hír hiánya, ami jól jelzi a kiélezett piaci hangulatot. A befektetők az előző években hozzászoktak, hogy a cég a részletes negyedéves jelentés előtt pár héttel előzetes adatokat tett közzé, és ezek rendre jócskán meghaladták a várakozásokat. Ez azonban ezúttal elmaradt, és a piac megijedt attól, hogy az előzetes bejelentés hiánya a vállalat gyenge teljesítményével magyarázható.

A Supermicro teljesítményét széles körű figyelem övezi, mióta a vállalat a mesterségesintelligencia- (MI) forradalom egyik legnagyobb nyertesévé lépett elő, és

az árfolyama nagyjából másfél év alatt közel tízszeresére emelkedett.

A cég által gyártott szerverek, amelyek többek között az Nvidia, az AMD, illetve az Intel csipjeit tartalmazzák, az adatközpontok működéséhez szükségesek, az adatközpontok pedig a felhőalapú számítástechnika és a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez biztosítanak hátteret.

A hirtelen jött ijedelem más, mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatokra is átterjedt, mivel a Supermicro gyengélkedése arra utalhat, hogy az MI-rali elveszítette a lendületét.

Az Nvidia 10 százalékot, az AMD pedig 5,5 százalékot esett aznap.

Az elmúlt 1,5-2 év robbanásszerű emelkedése után joggal merül fel a kérdés, hogy meddig maradhat fent a mesterséges intelligenciához kötődő vállalatok körüli euforikus hangulat. A gazdaság ciklikusságából eredően előbb vagy utóbb lassulnia kell a növekedésnek. Ha pedig erre sor kerül, az elmúlt években igencsak magassá váló értékeltségek visszaüthetnek.

A pánik azonban, amilyen gyorsan jött, úgy el is múlt. Hétfőn, amikor ismét kinyitottak a tőzsdék, már nyoma sem volt a pénteki nyomott hangulatnak, és az MI-cégek nekiláttak ledolgozni az esést. A befektetők valószínűleg megnyugodtak, és realizálták, hogy a nagy kép nem változott, a mesterséges intelligencia továbbra is hódít, a vállalatok világszerte azon vannak, hogy valamilyen módon kapcsolódjanak hozzá.

Az Egyesült Államok kiemelt szerepet tölt be az MI-fejlesztésekben, más piacok azonban csak most kezdenek felzárkózni hozzá. A japán SoftBank például a napokban jelentette be, hogy saját, a ChatGPT-hez hasonló nyelvi modell fejlesztésébe kezd, és a következő két év során 960 millió dollárt tervez befektetni számítástechnikai létesítményeinek korszerűsítésébe, és a nyelvi modell tréningezéséhez szükséges grafikus feldolgozóegységeket az Nvidiától tervezi megvásárolni.

Nemrég a Microsoft is bejelentette, hogy két év alatt 2,9 milliárd dollárt fektet be felhőalapú számítástechnikai és mesterségesintelligencia-infrastruktúrájának növelésére Japánban. Az NTT japán távközlési vállalat szintén MI-modellek fejlesztésére készül, és a következő öt évben több mint 50 milliárd dollárt terveznek adatközpontok létrehozására és mesterségesintelligencia-fejlesztésekre fordítani.

Egyes becslések szerint a globális MI-piac, amely tavaly 200 milliárd dollárra rúgott, az évtized végére a kilencszeresére nőhet.

Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy az MI térnyerése nem lassul, és a Supermicro hirtelen bezuhanása sem trendfordulót, hanem csak a befektetők forrófejűségét jelzi. Mindenesetre a vállalat április 30-án érkező negyedéves jelentése az előző napok eseményei után az eddigieknél is nagyobb izgalmakat tartogathat.