A teljes kriptopiacot az a kérdés tartja lázban, vajon ezúttal tényleg rábólint-e az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) az első spot bitcoin ETF-re, amelytől az alternatív devizák rajongói a szegmens mélyebb pénzpiaci integrációját várják, ellenzői azonban attól félnek, a kriptodevizák széleskörű elfogadása egy roppantul volatilis, központi felügyeleti szervvel nem rendelkező, csalásra és manipulációra is könnyedén felhasználható eszköz térnyerését segítheti elő, veszélyeztetve ezzel a piacok biztos működését.

Az első bitcoin ETF ugyanakkor piaci híresztelések és bizonyos hivatalos dokumentációk alapján is úgy tűnik, hogy inkább előbb, mintsem utóbb beléphet a piacra, ezen pozitív hírek hatására pedig a legnagyobb kriptodeviza árfolyama éves csúcsot állított be a héten, két éve nem látott optimizmust kölcsönözve ezzel a bitcoin piacára.

Arról azonban, hogy egy hirtelen fellángolást követően milyen hatással lesz az esetleges ETF-engedélyezés a bitcoin árfolyamára, látványosan megoszlanak a vélemények.

A piacok jó eséllyel már beárazták a Bitcoin ETF jóváhagyását, és én arra számítok, hogy a piacra dobást követően hatalmas profitrealizálási hullám veszi majd kezdetét"

– fejtette ki Hayden Hughes, az Alpha Impact közösségi kereskedési platform társalapítója.

Vannak azonban optimista elemzői vélemények is: Caroline Mauron, az OrBit Markets alapítója szerint

az ETF-körüli őrületes spekuláció részben egy tünete annak a bikapiaci lendületnek, ami a token kurzusában megbújik.

A szakértő véleménye szerint ugyanis a tavalyi kriptopiaci összeomlást követően már valóban kezd magára találni a szegmens, míg a jelenlegi makrokörnyezet fundamentális oldalról nyújthat támaszt a sokak szemében egyértelműen menekülőeszközként számon tartott deviza számára.

Szárnyal az árfolyam mióta karközelségbe került az első bitcoin ETF.

A bitcoin árfolyamának alakulására feltett tétek nagyságából az látszik, hogy a 40 ezer dolláros szint környékén egy nagyjából 500 millió dolláros call, azaz vételi ajánlattömeg állt össze, messze több, mint bármely más árfolyamszinten.

A JPMorgan elemzői szerint az SEC még január 10 előtt több bitcoin ETF-et is jóváhagyhat majd, többek közt azon félelméből adódóan is, hogy amennyiben továbbra is alapos indokok nélkül utasítja vissza az ETF-kérelmeket, peres ügyek tömegét akaszthatja saját nyakába.

A bukott kriptokirály miatt törhetett meg a bitcoin 2021-es történelmi ralija Sam Bankman-Fried az ügyfelei tokenjeit adhatta el, hogy cégeinek anyagi helyzetét javítsa.

A bitcoin középtávú kilátásai azonban már az ETF körüli fokozott piaci aktivitás nélkül is kifejezetten erősen lennének: a történelmi tanulságok szerint ugyanis a november rendre a token legerősebb hónapjának bizonyult, amit az elmúlt napokban beállított 17 havi árfolyamcsúcs és az 54 százalékos, 30 havi piaci dominanciaelsőbbség árnyékában idén is megadhatja a kellő lendületet a legnagyobb kriptodeviza drasztikus felfutásához.