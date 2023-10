Leszerepelt a palesztin–izraeli háború kirobbanását követően, mégis drasztikusan nő a bitcoin piaci részesedése

Az elmúlt napok geopolitikai fejleményekre adott válasza alapján a bitcoin menedékeszköz-szerepe ugyan távolról sem erősödött meg, lévén a legnagyobb kriptodeviza árfolyama a palesztin–izraeli háború kirobbanása óta 1,3 százalékot esett, az alternatív devizák piacán betöltött részesedése ezzel szemben látványosan nőtt az év eleje óta.

Fotó: Shutterstock

A bitcoin jelenlegi árfolyama mellett a teljes kriptopiaci kapitalizáció 48,5 százalékáért felel, ami hatalmas előrelépés az év eleji 38 százalékos értékhez képest.

Az alternatív devizapiaci elemzők szerint a mögött, hogy a befektetők a kisebb kriptodevizáktól elfordulva a bitcoin felé vették az irányt, elsősorban az állhat, hogy az elmúlt egy év során látott bizonytalan globális gazdasági folyamatok árnyékában a legtöbben igyekeztek minimalizálni az általuk vállalt kockázat mértékét, így az alapvetően kockázatos kriptoszektoron belül annak leginkább biztos lábakon álló szereplője mellett tettek hitet.

Nagyot nőtt a kriptopiac értéke az év eleje óta

Tökéletesen mutatja be ezt a folyamatot az is, hogy a befektetők még a második legnagyobb kriptodeviza, az ethereum mellől is a bitcoin felé pártoltak át: míg az ether piaci részesedése 6 százalékkal zsugorodott a jelenlegi negyedévben, a bitcoiné 2 százalékkal bővülni tudott.

A legnagyobb kriptodeviza felülteljesítésével kapcsolatban Caroline Mauron, az OrBit Markets alapítója a Boombergnek kifejtette:

A bitcoin relatív értéktartása bizonyítja, hogy képes lehet menedékként szolgálni a kriptopiaci nehézségek esetén, a hagyományos piaci befektetések mellett pedig kiváló diverzifikációs eszköznek is bizonyulhat.

A két legnagyobb kriptodeviza ugyanis valóban kifejezetten erős évet tudhat maga mögött, tekintve, hogy az FTX kriptotőzsde összeomlása óta még egy év sem telt el, a bitcoin a tavalyi esését követően idén mégis 67 százalékot ralizott, míg az ether 32 százalékos pluszban jár év eleje óta.

Sikeresen állt talpra a kriptopiac két legnagyobb szereplője a tavalyi mélyrepülése ellenére is

A történelmi tapasztalatok szerint pedig bőven van még tér felfelé, főleg a bitcoin kurzusában: a legnagyobb kriptodeviza ugyanis októberig átlagosan 24 százalékos felértékelődést ért el az elmúlt tíz év során, de az is a bitcoin további térnyerését támasztja alá, hogy a deviza az elmúlt négy hetet folyamatos erősödéssel töltötte, a tapasztalatok szerint pedig az ilyen menetelést egy 16 százalékos rali követheti a következő hónapban.