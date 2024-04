Néhány nagy német iparvállalat ronthatja le az európai vállalatok első negyedéves teljesítményét, ez pedig baljós jel lehet a csúcsközeli szinteken álló DAX részvényindex számára is – derül ki a Bloomberg Intelligence (BI) előrejelzéséből.

Az Infineon nyeresége közel felére apadhatott, az egyik leggyengébben teljesítő német cég lehet / Fotó: Shutterstock

Az elemzés szerint Nyugat-Európa félszáz vezető vállalatainak papírját tartalmazó Stoxx 50 index tagjainak adózott eredménye hét százalékkal eshetett vissza éves alapon az idei első negyedévben, a visszaesés javát ugyanakkor a német gazdaság néhány zászlóshajójának számító vállalat okozhatja, melyek közül több Magyarországon is termel.

Az autóipart képviselő BMW

és Mercedes-Benz,

valamint két vegyipari nagyágyú, a BASF

és a Bayer AG mellett

az Infineon nyeresége is kiemelkedő mértékben zsugorodhatott az év elején.

A német ötös mellett még a francia gyógyszergyártó Sanofi és a holland ASML Holding félvezetőipari beszállító ülhet be a szégyenpadba a BI prognózisa alapján.

Azzal, hogy Németország néhány kulcsfontosságú, ám problémákkal küzdő iparágra támaszkodik – mint a járműipar – ki van téve a globális ciklikus keresleti nyomásnak is a lassú belföldi gazdasági fellendülés mellett

– mondta Kaidi Meng, az elemzés egyik készítője.

Az ág is húzza az Infineont, a BMW és a Mercedes az árverseny áldozata

A mikrocsipeket tervező és gyártó Infineon nyeresége 46 százalékkal zsugorodhatott a március végén zárult három hónapban, leginkább az ipari felhasználói kereslet széleskörű visszaesése miatt. A kínai elektromos járműgyártóknak is beszállító vállalat részvényei is lejtmenetbe kerültek, miután a Bloomberg arról számolt be, hogy a pekingi kormány ara kérte meg az iparág kínai szereplőit, hogy helyi csipgyártóktól vásároljanak.

A BMW és a Mercedes profitját a fokozódó árverseny apaszthatta, a BI szerint ugyanis mindkét nagy német autógyártónak erőteljesen csökkentenie kellett árait.

A Bayer és a BASF esetében a továbbra is magas nyersanyagköltségek lehetnek a meghatározók az eredményesség visszaesése szempontjából. A Bayer vetőmag- és növényvegyipari üzletága egy újabb gyenge negyedév előtt állhat, mivel a gazdák alacsonyabb terményárakra számítanak. A vegyipari vállalat emellett ráadásul továbbra is küzd a Roundup nevű gyomirtójával kapcsolatos perekkel. A BASF termékei iránti keresletet pedig a magas kamatlábak következtében lanyhuló építőipari tevékenység korlátozza – állítja Jason Miner, a BI szakértője.

Ha a vállalati eredmények tovább romlanak, a DAX index elveszítheti értékelési támaszának egy részét – figyelmeztet a Bloomberg Intelligence.