Áprilisban is folytatta történelmi sorozatát a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX, 4,2 százalékot emelkedve 68 142 ponton zárta a hónapot, amely újabb rekord.

Új csúcsot döntött a BUX áprilisban, egy befektetés 72 százalékot hozott a tőzsdézőknek / Fotó: Shutterstock

Az április a globális piacokon vegyes teljesítményt hozott: az amerikai tőzsdék folytatták emelkedésüket, újabb történelmi csúcsokat ért el az S&P 500 és a Nasdaq Composite index. Ennek hátterében a pozitív vállalati eredmények és a Fed további monetáris politikai támogatása állt. Európában és Ázsiában a geopolitikai és gazdasági bizonytalanságok jelentek meg kiemelt tényezőként, ami vegyes összképet eredményezett: míg a részvénypiacok mérsékelten mozogtak, az árupiacokon általában emelkedtek az árak, főleg a kőolajé és a fémeké, részben az ellátási zavarok és a növekvő globális kereslet hatására.

Ezzel szemben a hazai tőkepiac megtartotta stabilitását, a BUX index áprilisban elérte 66 ezer pont feletti szintjét. Végül történelmi csúcsdöntéssel 68 142 ponton zárt, ami 4,2 százalékos növekedés a márciusi záróértékhez képest.

Az OTP-t is messze lekörözte a brutális hozamot szállító kispapír

A magyar kibocsátók között a legnagyobb forgalomban áprilisban is

a 8,3 százalékkal dráguló OTP részvényeivel zajlott a kereskedés, 136,8 milliárd forint értékben.

A bankpapírt a Richter Gedeon 46,6 milliárdos

és a Mol 31,7 milliárd forintos forgalommal követte.

A közepes kapitalizációval rendelkező vállalatok és a kispapírok közül a Duna House és a Navigator zárt különösen erős hónapot:

míg az ingatlantársaság 12,2 százalékos, a magántőke-befektetésekkel, illetve vállalatfinanszírozással és stratégiai menedzsmenttel foglalkozó társaság árfolyama 71,6 százalékos növekedésen van túl.

Az azonnali részvénypiac forgalma összességében 248 milliárd forintot tett ki áprilisban, am a napi átlagot tekintve 11,8 milliárd forintot jelent.

Tovább bővülő kínálat a pesti tőzsdén

Áprilisban az OTP csoport által létrehozott új tőzsdén kereskedett alappal (ETF), a legnagyobb tőkeértékű és tőzsdei forgalmú közép-európai vállalatok teljesítményét tükröző CETOP indexhez kapcsolódó CETOP ETF-fel bővült a BÉT kínálata.

Kereskedésindító csengetéssel ünnepelte tőzsdei debütálását a Kermann IT Solutions is, a vállalat részvényei immár a BÉT Xtend kategóriájában forognak. Továbbá megtartotta éves rendes közgyűlését a Budapesti Értéktőzsde, ahol a részvényesek valamennyi napirendi pontot, köztük a BÉT 2023. évi beszámolóit is jóváhagyták.

A befektetési szolgáltatók között a Wood & Company zárt az élen 114,3 milliárd forinttal, ezt a Concorde és az Erste követte, 113,9, illetve 102,1 milliárd forinttal.