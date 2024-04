A dollár erősödik, és a jelenlegi makrogazdasági, illetve nagyrészt monetáris politikai kilátások szerint ez a menetelés még egy jó ideig nem veszít a lendületéből. Ez gyakorlatilag mindenkinek fáj az Egyesült Államokon kívül, van azonban egy olyan cégcsoport, melynek tagjai hatalmasat kaszálhatnak a zöldhasú felfutásán: azok az exportőrök, akik az amerikai piacon értékesítik termékeiket, de azokat nem a tengerentúlon, hanem mondjuk Európában vagy éppen Ázsiában állítják elő.

Ez a főként gyógyszeripari, csipgyártó és iparvállalatokból álló csoportosulás ugyanis két fronton is nagyon jól jár amerikai, illetve dollárkitettségével. Egyrészt, termékeit egy olyan gazdaságban tudja értékesíti, melyet egy történelmi mértékben is példátlanul szigorú monetáris politika sem tudott lassításra ösztökélni, így felvevőpiacának étvágya szinte csillapíthatatlan. Másrészt, mivel nem dollárban termel, de dollárban szerzi bevételét, hatalmasat nyer az árfolyamkülönbözet alakulásával is.

Hiszen ahogy a dollár erősödik, egyre több hazai devizát ér az exportra termelő vállalatok számára – így mikor bevételeit átváltja saját fizetőeszközére, több egységnyi pénzt kap a zöldhasújáért, mint korábban, ezt a különbözetet pedig bevételein felül zsebre teheti.

Az erős dollárral fémjelzett nemzetközi tőkepiaci helyzet egyik legnagyobb nyertese egyértelműen a tajvani csipgyártó, a TSMC: a cég bevételeinek közel kétharmada az Egyesült Államokból származik, az optimizmus pedig a vállalat papírjain is meglátszik: 29 százalékkal erősödtek az idén.

A Morgan Stanley elemzői szerint a tajvani cégeken túl a japán papírok is számukra kedvező jövő előtt állnak: mint rámutattak, a japán részvények és a dollár-jen keresztárfolyam közti korreláció 0,8-es, azaz kifejezetten erősnek tekinthető – tehát ha a dollár erősödik, menetelésbe kezdenek a szigetország részvényei. Elemzésük szerint, amit a Bloomberg szemlézett, a Toyota és a Mitsubishi is jól jár majd az erős zöldhasúval.

Az elemzők szerint fényes jövő áll a nagy európai gyógyszeripari cégek, például a dán Novo Nordisk előtt is, és ez a hazai Richterre is vonatkozik: a magyar gyógyszercég egyik legfontosabb piaca az amerikai, a forint gyengülése a dollár erősödésével párhuzamosan számára is kedvező előjelnek tekinthető.