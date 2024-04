Ma tartja évi rendes közgyűlését az OTP, a hirdetmény szerint az osztalékról és a saját részvények vásárlásáról is szavaznak. Az idei részvényenként 535 forintos osztalékjavaslat csalódást keltett a piacon, mert a hozam is alacsony, s az eredményhez képest is alacsonyabb az a tavalyinál, egyedül a nominális növekedés érhető tetten a tavalyi 300 forinthoz képest.

Fotó: Nemes János / MTI

A jövőre nézve biztató, hogy a menedzsment osztalékesőt és gyorsuló növekedést vetített előre.

A közgyűlés előtt újabb célár érkezett a részvényre. A KH Értékpapír anyavállalata, a Patria Finance megkezdte az OTP Bank részvényeinek követését: 20 600 forintos célárfolyammal, vételi ajánlással. De a konszenzusos célár is 19 500 forint.

A a csütörtöki 17 230 forintos zárás után pénteken réssel nyitott, átugorva a 17 270 forintos fontos ellenállást. A 17 445 forintos nyitás után felfelé indult, s már a közgyűlés előtt a 15 530 forintos technikai szintet tesztelte.

Tegnap is vette magát az OTP. A csütörtöki kereskedésben 38 200 darab saját részvényt vásárolt a társaság, az átlagár 17 338 forinton alakult. A sajátrészvény-állomány 0,78 százalékra emelkedett.