Napok óta ha lassan is, de erősödik a forint, április 19-e lehetett a fordulópont, ahol még 396 fölött is járt az euró-forint keresztárfolyam, de onnantól stabilan lefele tart a jegyzés. A kérdés most az, visszatér-e a hónap első hetében látott 390 alatti kurzus és sikerül-e az az alatti szinteken stabilizálódni az árfolyamnak.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A forint erősödése részben a magyar jegybanki kommunikációnak köszönhető, Virág Barnabás alelnök arra utalt, hogy további két 50 bázispontos kamatcsökkentés után megállhatnak a további monetáris lazítással.

Ami még rövid távon befolyásolhatja az euró-forint és a dollár-forint jegyzését, az a csütörtök délután érkező amerikai GDP-adat. Itt az első negyedéves gazdasági teljesítményre vonatkozó várakozás 2,4 százalék, ettől nagyobb eltérés sok mindent boríthat, a Federal Reserve kamatpolitikáját, a dollárt és azon keresztül a forintot is.

A másik pedig a Standard and Poors hitelminősítő pénteken érkező döntése a magyar adósbesorolásról. A többség szerint se a besoroláson, se a kilátásokon nem változtatnak, ha mégis, akkor nehéz napok elé néz a forint a jövő héten.

Addig is azon múlik a forint árfolyama, hogy marad-e a kedvező befektetői hangulat, ami erősíti a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is. Elemzők szerint roppant látványos erősödéssel nem kell számolni, de a 390 környéke és az az alatti szintek is elérhetők – hívták fel a figyelmet a Raiffeisen Bank szakértői.

Hosszabb távon már inkább az a kérdés, mi lesz az euróval és a dollárral. Az Európai Központi Bank akár már júniusban nekiláthat az eurós kamatok csökkentésének, ezt jelezte szerdán Joachim Nagel a német jegybank elnöke.

Hozzátette azonban, hogy ezt követően is adatvezérelt üzemmódban marad az Európai Központi Bank, a lépést nem feltétlenül fogják szorosan követni további kamatvágások. Hangsúlyozta, hogy kizárólag az eurózóna adatai alapján hoznak döntéseket, ugyanakkor a vártnál magasabb amerikai és kamatszint be fog épülni az EKB modelljeibe.