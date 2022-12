A magyar férfi kézilabda-bajnokság címvédője, az EHF-kupa-győztes, ötszörös bajnok, hétszeres Magyar Kupa-első Pick Szeged közleményben tudatta, hogy december 1-jétől a csapat OTP Bank-Pick Szeged néven szerepel.

Fotó: Kovács Anikó / MTI

„Az OTP Bank számára fontos értékek a lendületesség és a folyamatos fejlődés, amelyek a sportban is elengedhetetlenek az eredmények eléréséhez. A kézilabda Magyarország egyik legsikeresebb sportága, Szeged pedig egy fontos fellegvára, amit az elmúlt időszakban elért sikerek is bizonyítanak. Büszkén támogattuk eddig is a klubot, és bízunk benne, hogy az együttműködés új szintre emelésével még jobban hozzá tudunk járulni a csapat sikereihez” – fogalmazott a névváltással kapcsolatban Nagy Zoltán Péter, az OTP Bank marketing- és kommunikációs igazgatója.

Az elmúlt nyolc évben nem először vált nevet az 1961-ben alapított egyesület: 2014 és 2021 között a Mol volt az egyik névadó szponzora, akkor Mol-Pick Szegednek hívták, de előtte volt Szegedi Előre, Szegedi Volán és Tisza Volán is.

A szegediek elnöke, Szűcs Ernő Péter eközben megnyugtatta a szurkolókat, hogy ezúttal nem kell megváltoztatni a címert.

A Csányi Sándor tulajdonába tartozó csongrádi klub tavalyi nettó árbevétele 1 467 635 970 forint volt.

Multifunkcionális sportcsarnokát, a 29 ezer négyzetméteres hasznos alapterületű, 8143 férőhelyes Pick Arénát egy évvel ezelőtt adták át a januári férfi kézilabda Európa-bajnokságra, végül nettó 29 325 milliárd forintba került.

Fotó: Ujvári Sándor / MTI

Az OTP-vezér Csányi vagyonáról legutóbb májusban írtunk: a rangsort 480 milliárd forinttal vezető Mészáros Lőrinc mögött 420 milliárd forinttal a második leggazdagabb magyar.

Arról a Világgazdaság is beszámolt, hogy 2022-ben átlépheti az ezermilliárd forintos mérföldkövet azoknak a támogatásoknak az összege, amelyek a 2011-ben bevezetett társaságiadó-kedvezmény (tao) formájában áramlanak a magyar sportba. A támogatások több mint ötödét a kézilabda kapta. Korábban több cikk is megjelent arról, hogy a magyar bajnokságban akadnak olyan játékosok, akik 35-40 ezer eurót keresnek havonta.