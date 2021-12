Az IDC elemzése szerint a július-szeptemberi időszakban 331,3 millió készülék került piacra, ami 6,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ez annak fényében különösen aggasztó lehet az ágazat szereplői számára, hogy a korábbi negyedévben még tíz százalék fölötti bővülést mértek.

Az IDC előzetesen is csökkenést várt erre az időszakra, viszont jóval kisebb mértékűt, a piackutatónál korábban azzal számoltak, hogy 2,9 százalékkal esik vissza a leszállított okosmobilok száma.

„Az ellátási láncban keletkezett zavarok és az alkatrészhiány végül elérték az okostelefon piacot is, ami eddig ellenállónak tűnt ezen jelenségekkel szemben. A helyzet persze az, hogy a hiány mindig is éreztette hatását ezen a területen is, de eddig nem volt olyan mértékű, hogy csökkenést okozzon, legfeljebb a növekedés ütemét fogta vissza. A vártnál rosszabb helyzetet az okozhatta, hogy az alkatrészhiány mellett a gyártásban és a logisztikában mutatkozó problémák is egyre súlyosabban érintik az iparágat. A koronavírus-járvány miatti szigorú tesztelési és karantén előírások érdemben befolyásolják az ellátási lánc működését. Minden, a gondok enyhítésére tett kísérletük ellenére valamennyi jelentős gyártó esetében lefelé kellett módosítani a negyedik negyedévre vonatkozó előrejelzésünket” – számolt be a helyzetről Nabila Popal, az IDC „Mobility and Consumer Device Tracker” részlegének kutatási igazgatója.

Bár valamennyi nagy földrajzi régióban érzékelhető volt a visszaesés a leszállított okosmobilok számában, a csökkenés mértékében jelentős eltérések mutatkoznak. Közép- és Kelet-Európában például 23,2 százalékkal zsugorodott a piac, míg az Ázsia/Óceánia térsében (Japánt és Kínát nem számítva) 11,6 százalékos visszaesést mértek.

Ugyanakkor például az Egyesült Államokban lényegében stagnált a szektor, mindössze 0,2 százalékos volt a csökkenés, de Nyugat-Európában is csak 4,6, Kínában pedig 4,4 százalékos, mivel a gyártók prioritásként kezelték, hogy ezeket a piacokat a lehető legteljesebb mértékben kiszolgálják.

A legtöbb okostelefont a harmadik negyedévben is a Samsung szállította le, 69 millió darabot. A dél-koreai cég eredménye ugyanakkor a piaci átlagnál jóval nagyobb mértékben, valamivel több mint 14 százalékkal esett, ami azt eredményezte, hogy piaci részesedése közel két százalékponttal, 20,8 százalékra csökkent.

Lényegesen jobban sikerült a július-szeptemberi időszak az Apple számára, az IDC adatai szerint az amerikai vállalat 50,4 millió iPhone-t szállított le, ami éves összevetésben 20,8 százalékos növekedésnek számít, így 11,7 százalékról 15,2 százalékra ugrott fel a piaci részesedése.

Ez egyben azt is jelentette, hogy a cég visszaszerezte a második pozíciót a gyártók rangsorában a Xiaomitól. A kínai társaság a harmadik negyedévben nem tudta megismételni az előző időszakban felmutatott gyors fejlődést, 4,6 százalékkal csökkent az általuk leszállított mobiltelefonok száma az egy évvel korábbival összevetve.

Érdekes helyzet alakult ki a negyedik helyen, az IDC mérései szerint ugyanis a vivo és az OPPO között annyira minimális a különbség, hogy lényegében holtversenyről lehet beszélni. Mindkét vállalat növelni tudta forgalmát a július-szeptemberi időszakban, viszont az OPPO-nak valamivel jobban sikerült a harmadik negyedév, 8,6 százalékos bővülést tudtak felmutatni.