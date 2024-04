Az 5G-nél tízszer gyorsabb adatátviteli technológiát hozott létre a 4iG és a BME

Régiónkban egyedülálló fejlesztést mutatott be a 4iG és a Budapesti Műszaki Egyetem. A BME kutatói kifejlesztettek és meg is építettek egy 6 gigahertzes frekvencián működő 5.5G antennát. A technológia az eddig ismert 5G-nél tízszer gyorsabb letöltési sebességre képes. A laboratóriumi teszteken 10 gigabyte per másodperc adatátviteli sebességet is sikerült elérni az 5.5G-vel.

2024.04.17. 12:09 | Szerző: P. A. R.