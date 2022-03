Bár még mindig viszonylag kicsi a kereslet a kiterjesztettvalóság- és virtuálisvalóság-eszközökre, az IDC adatai szerint a múlt év hatalmas növekedést hozott ezen a területen. A piackutató elemzése szerint 11,2 millió ilyen készüléket szállítottak le a gyártók 2021-ben, ami az előző évhez képest 92,1 százalékos bővülés. A karácsony előtti időszak kiugróan nagy forgalmat hozott, ekkor jött össze a teljes éves értékesítés közel fele. Hasonló nagyságrendű érdeklődésre utoljára 2016-ban volt példa, amikor a Samsung Gear VR és a hasonló eszközök pörgették fel alaposan a piacot.

A múlt évben a Meta Quest 2 nevű készüléke volt a legnépszerűbb, fölényét jól mutatja, hogy az IDC adatai szerint a teljes AR/VR-piacon 78 százalékos részesedést szerzett ez a termék.

A második legnagyobb gyártó a DPVR volt, ami az ázsiai piacokon ért el jó eredményeket, de globális piaci részesedése még így is csak 5,1 százalék volt tavaly.

A harmadik helyre a ByteDance futott be a Pico VR-termékekkel, ők szintén Ázsiában voltak erősek, és 4,5 százalékos piaci részesedést értek el. A Pico VR készülékek ugyanakkor egészen keresettek voltak Nyugat-Európában is, ahol sokan választották a piacról kivezetett Oculus Go eszközök helyett. A negyedik helyet a gyártók rangsorában a HTC szerezte meg, amely tavaly debütált ebben a szegmensben, míg az ötödik a kínai, online videoplatformot működtető iQIYI lett.

„A Meta egy nagyon kedvező árú eszközzel tarolta le a piacot, és sokat jelentett számukra, hogy továbbmentek a gamereknél, és sikerült felkelteniük a nem játékrajongónak számítók és a vállalkozások érdeklődését is. Emellett azért azt is meg kell említeni, hogy a cégnek továbbra sincsenek igazán komoly riválisai, igaz, ez a helyzet a következő 12-18 hónapban változhat, amikor a Sony visszatér a piacra a PSVR2-vel. Arra számítunk, hogy az Apple és más okostelefon-gyártók is kijönnek a saját AR vagy VR eszközeikkel, amelyek jelentős érdeklődésre tarthatnak majd számot a felhasználók körében” – mondta el Jitesh Ubrani, az IDC kutatási igazgatója.

A kutatócégnél azzal számolnak, hogy az új piaci belépőknek és az üzleti szektorból jelentkező növekvő keresletnek köszönhetően idén is dinamikusan fejlődik ez a szegmens. Igaz, a tavalyi bővülési ütemet nem sikerül majd megismételni, de így is 46,9 százalékos lehet a növekedés az eladott készülékek számában. Az IDC szakértői szerint egyébként

2026-ig évente átlagosan 35,1 százalékos bővülés várható az AR és VR készülékek forgalmában, ami azt eredményezheti, hogy a vizsgált időszak végére egy év alatt már több mint ötvenmilliót értékesítenek majd belőlük.

A kiterjesztettvalóság-eszközök a teljes piac kis szeletét adják egyelőre, és szinte kizárólag üzleti felhasználók vásárolják őket. A fogyasztói szegmensben, vagyis az egyéni felhasználók körében a kiterjesztett valóság megjelenítésében az okosmobilok és a táblagépek dominálnak, és a piackutatónál azzal számolnak, hogy ez középtávon is így marad. Ugyanakkor a Metaverzum létrehozásának szándéka, az ezzel kapcsolatos fejlesztések és hozzá kötődő befektetések növelik az érdeklődést az AR/VR eszközök és a kiegészítő technológiák iránt, igaz, rövid távon azért igazán említésre méltó hatással még nem lehet ez a trend az eladásokra az IDC szakértői szerint.