A prágai önkormányzat egy tanácsosa be akarja tiltani a felháborító jelmezeket, amelyeket gyakran hordanak a turisták legény- vagy legénybúcsúk alkalmával, írja az Expats.cz cseh lap. Láthatóan egyre inkább zavarja a helyieket a városba érkező turistaáradat, emiatt kezdett egy prágai lakos éhségsztrájkot a túlzott zaj elleni tiltakozásul a Dlouhá utcában, ahol számos bár és éjszakai klub található.

Prágában is megelégelték a turista hordákat / Fotó: Shutterstock

A döntéshozók is megosztottak a tilalom kérdésében

A betiltást javasló Bronislava Sitár Baboráková városi tanácsos a múlt héten nyilatkozott az polgárpukkasztó öltözékek, különösen az egész testet fedő felfújható jelmezek elterjedéséről. Azt mondta, hogy a jelmezek meghaladják az általánosan elfogadott társadalmi konvenciókat. Javaslata még tárgyalási fázisban van.

A tervezet heves vitákat váltott ki, és néhány városi tisztségviselő, köztük Adam Zábranský prágai tanácsos amellett érvelt, hogy nem helyénvaló rendeletben betiltani az ilyen magatartást. Kijelentette:

Megértem a kocsmatúrák problémájának megoldására tett erőfeszítéseket, és megértem a Prága központjában élők bosszúságait. Ugyanakkor nem gondolom, hogy legénybúcsúk betiltása lenne a legjobb megoldása a problémának.

A tanácsos azt is megkérdőjelezte, hogy egyáltalán törvényes-e egy ilyen tilalom.

Egy lakónak elege van

Stepán Kuchta prágai lakos a Novinky című cseh sajtóorgánumnak kijelentette, hogy a saját kezébe vette az ügy intézését, és 10 napos éhségsztrájkba kezdett, így tiltakozva a belváros túlzott zajszennyezése ellen, ami elmondása szerint már az egészségét veszélyezteti. Kuchta felhívja a figyelmet arra, hogy a kocsmák, éjszakai klubok és bárok, illetve ezek kerthelységei egyaránt hozzájárulnak a belvárosban tapasztalható alapzajhoz. A lakó a hatóságokat is hibáztatja amiatt, hogy évek óta nem sikerült megoldást találniuk a problémára.

Petr Kucera ellenzéki tanácsos kijelentette, hogy együtt érez Kuchtával, és megérti csalódottságát. Hozzátette, hogy a vendéglátóiparban működő cégek lobbiereje szinte mindig felülkerekednek a lakosok érdekei felett, ami nem jó irány.

Bár a lakosok nem így érzik, az önkormányzat több-kevesebb sikerrel már korábban is próbált megoldást találni. Tavaly az Óváros városrész ideiglenes éjszakai forgalomkorlátozást rendelt el a Dlouhá utca környékén, ahol Kuchta is lakik. Azonban Bohuslav Svoboda prágai polgármester bírálta a lépést, és néhány nappal a bevezetése után érvénytelenítette is azt. A városrész azonban mérlegeli annak lehetőségét, hogy a közeljövőben újra bevezesse az intézkedést.

Velencében is óriási problémát jelent a tömegturizmus

Nem Prága az egyetlen népszerű desztináció, ahol felszínre került a turisták és a helyiek konfliktusa. Az olaszországi Velencében nap szinten jelent gondot a város lakóinak az óriási tömeg, ami a számok tükrében nem csoda:

Velencébe évente több mint húszmillió látogató érkezik.

Pont emiatt vezette be az önkormányzat áprilistól a kötelező regisztrációt, melynek értelmében a tengerparti városba érkező látogatóknak előre meg kell adniuk, hogy melyik napon szeretnének Velencébe belépni. Emellett jegyet is kell vásárolniuk. Az egy napra szóló alapbelépőjegy fejenként 5 euróba kerül, és 14 éves kortól az olaszoknak és a külföldieknek egyaránt kötelező.