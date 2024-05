Ismét kinyithatott az az étterem, amelyet nemrégiben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei azért zárattak be, mert megdöbbentő higiéniai hiányosságokat találtak.

A Nébih szakemberei több hiányosságot is felfedeztek / Fotó: Nebih

A vizsgálat óta kifestették és kitakarították a konyhát, és egyéb problémákat is megoldottak, így a Nébih engedélyezte az újranyitást.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrei nemrég bezártak egy II. kerületi éttermet egyrészt az ott tapasztalható állapotok, másrészt a nagy mennyiségű lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszer miatt. Miután azonban a vendéglátóipari egység az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat kijavította, a Nébih engedélyezte, hogy újra kinyissanak – írta az Index.

Az egység mindössze három nap alatt kijavította az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosságokat, és egy újabb ellenőrzésen a hatóság jó eredményeket talált, így az étterem folytathatja a tevékenységét. Kifestettek, kitakarítottak, és felcímkézték az ételeket is. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van.

Az RTL Híradónak Hasszmann-Gyimes üzletvezető bevallotta: hibáztak, mert idén januárban elmaradt a festés és a nagytakarítás is. Azt is elmondta, hogy az édesapjával közösen működtetik az éttermet, ám a férfi januárban és februárban is kórházban volt, ő pedig a várandóssága miatt nem tudott annyit foglalkozni az étteremmel.